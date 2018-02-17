15:57 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Скелетон

Фото дня: Леонид Слуцкий и Никита Трегубов

Леонид СЛУЦКИЙ и Никита ТРЕГУБОВ. Фото "СЭ"
Леонид СЛУЦКИЙ и Никита ТРЕГУБОВ. Фото "СЭ"
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Пятница. Пхенчхан. Никита ТРЕГУБОВ и мозоли на руке.Серебряная мозоль. Трегубов – пока что главный герой России на Олимпиаде

 

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий и ЦСКА, прилетевший в Пхенчхан на Олимпийские игры, на хоккейном матче РоссияСША встретился с серебряным призером Игр-2018 российским скелетонистом Никитой Трегубовым. Они пожали друг другу руки и сфотографировались.

Напомним, что Трегубов во время выступления на Олимпиаде-2018 натер сильные мозоли. Фотофакт: правая рука спортсмена - здесь.

Ранее Слуцкий, последним местом работы которого был английский "Халл Сити", находился в Дом спорта. Там он следил за лыжной эстафетной гонкой, в которой российские спортсменки завоевали бронзу.

Добавим, что Слуцкий облачен в олимпийку и бейсболку с надписью "Red Machine".

Трансляция матча Россия – США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Serenky25

Леня. ЖДЕМ В ЧЕЛСИ. ОПЫТ ЕСТЬ. Твой сосед по гараж. Серега.

17:25

alex160554

ФОТО ДНЯ: ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ И НИКИТА ТРЕГУБОВ. У остальных, что - камеры отобрали?

16:15

баламошка

Хотел отобрать медаль.

16:10

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