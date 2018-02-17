Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий и ЦСКА, прилетевший в Пхенчхан на Олимпийские игры, на хоккейном матче Россия – США встретился с серебряным призером Игр-2018 российским скелетонистом Никитой Трегубовым. Они пожали друг другу руки и сфотографировались.
Напомним, что Трегубов во время выступления на Олимпиаде-2018 натер сильные мозоли. Фотофакт: правая рука спортсмена - здесь.
Ранее Слуцкий, последним местом работы которого был английский "Халл Сити", находился в Дом спорта. Там он следил за лыжной эстафетной гонкой, в которой российские спортсменки завоевали бронзу.
Добавим, что Слуцкий облачен в олимпийку и бейсболку с надписью "Red Machine".
Трансляция матча Россия – США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь
- Леонид Слуцкий
- ЦСКА (футбол)
- Сборная России (Хоккей)
- Халл Сити
- Олимпиада
- Сборная США (хоккей)
- Никита Трегубов
Serenky25
Леня. ЖДЕМ В ЧЕЛСИ. ОПЫТ ЕСТЬ. Твой сосед по гараж. Серега.
17:25
alex160554
ФОТО ДНЯ: ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ И НИКИТА ТРЕГУБОВ. У остальных, что - камеры отобрали?
16:15
баламошка
Хотел отобрать медаль.
16:10