Фото дня: Леонид Слуцкий и Никита Трегубов

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий и ЦСКА, прилетевший в Пхенчхан на Олимпийские игры, на хоккейном матче Россия – США встретился с серебряным призером Игр-2018 российским скелетонистом Никитой Трегубовым. Они пожали друг другу руки и сфотографировались.

Напомним, что Трегубов во время выступления на Олимпиаде-2018 натер сильные мозоли. Фотофакт: правая рука спортсмена - здесь.

Ранее Слуцкий, последним местом работы которого был английский "Халл Сити", находился в Дом спорта. Там он следил за лыжной эстафетной гонкой, в которой российские спортсменки завоевали бронзу.

Добавим, что Слуцкий облачен в олимпийку и бейсболку с надписью "Red Machine".

Трансляция матча Россия – США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь