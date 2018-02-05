Федерация бобслея России назвала произволом отказ МОК пригласить на Олимпиаду Третьякова и Никитину

Федерация бобслея России (ФБР) возмущена действиями Международного олимпийского комитета (МОК), который принял решение не приглашать на Олимпиаду-2018 российских скелетонистов Елену Никитину, Марию Орлову и Александра Третьякова, которых ранее оправдал Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ранее МОК обнародовал заявление, в котором сообщается об отказе комиссии организации под руководством Валери Фурнейрон выслать приглашение на Игры 13 российским спортсменам (включая Никитину, Орлову и Третьякова) и двум тренерам (включая Сергея Чудинов), которых ранее оправдал CAS.

– Решения комиссии МОК – это не просто несправедливость по отношению к нашим выдающимся чемпионам, невиновность которых установил высший судебный спортивный орган – арбитраж в Лозанне, – приводит ТАСС сообщение ФБР. – Это еще одно подтверждение того, что спортивного права больше не существует, а вся власть в мировом спорте перешла к группе марионеток, которыми сторонние силы управляют в политических целях. Многомиллионной аудитории, не только в России, но и по всему миру, отказали в возможности увидеть элиту современного зимнего спорта, сопереживать настоящей бескомпромиссной и честной борьбе, которая и является сутью олимпийского движения.

Без Александра Третьякова, Елены Никитиной, Марии Орловой Игры потеряют в цене, а медали будет уценены до состояния драгоценного лома, из которого они сделаны. Никогда еще, со времен эры бойкотов, титул олимпийского чемпиона не будет столь малозначимым. Оставлять этот произвол без ответа мы не собираемся. Нас втягивают в бесконечную череду судебных процессов, но мы готовы идти до конца, МОК придется расплатиться, в том числе и своей репутацией, от которой и так почти ничего не осталось.