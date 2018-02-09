Елена Никитина: "Я желаю нашей команде только побед!"

Российская скелетонистка Елена Никитина выразила поддержку соотечественникам, которые выступят на Олимпиаде-2018. Сама Никитина лишилась такой возможности, не получив приглашения от МОК и не сумев выиграть апелляцию в CAS по этому поводу.

– У нас у всех одни цели, победы, поражения! – написала в своем Инстаграме Никитина. – Я желаю нашей команде только побед! Верьте каждой клеточкой. Идите к своей цели! Бейтесь и выигрывайте. А мы направляем всю свою не потраченную силу и энергию вам! С Богом, ребята!