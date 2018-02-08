09:02 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Скелетон

Елена Никитина - о заседании CAS: "Все прошло хорошо"

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Российская скелетонистка, бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи Елена Никитина сказала, что заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям 47 россиян на неприглашение на Игры-2018 прошло хорошо. Спортсменка отметила, что решение должно быть объявлено в течение суток.

- Все прошло хорошо, в течение суток будем ждать решения, - цитирует ТАСС Никитину.

Напомним, Никитина входит в число 15 россиян, ранее оправданных CAS, но не получивших приглашение на Игры-2018 со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

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Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4939809

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Rybinsk

Всё идёт хорошо, только мимо.

10:34

shur

Надеемся на лучшее

09:52