Елена Никитина: "Мы узнаем новости об отстранении через СМИ"

Российская скелетонистка Елена Никитина заявила, что спортсмены узнают новости об отстранении от Олимпийских игр через средства массовой информации. Также она рассказала об отношении зарубежных спортсменов к россиянам.

– Мы узнаем новости об отстранении через СМИ, – цитирует Никитину RT. – Такое отношение со стороны МОК называется безразличием. МОК не волнует, что чувствует спортсмен. Они делают свое грязное дело, а мы уже по факту получаем все известия.

Надо задуматься о цене олимпийской медали. Когда убирают лидеров или одних из лидеров сезона, то уже не так интересно соревноваться. Мне, например, хотелось бы выигрывать у сильнейших, а не кататься просто так.

Лидеры сезона относятся нейтрально. Говорят, что, пока не будет доказательств, нужно разбираться и отстаивать себя. Они все понимают. А остальные спортсмены из США и других государств на нас шипят, как только могут.