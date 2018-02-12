Дукурс - о фильме Зеппельта: "Ваши перевели все по-другому, для вас это нормально"

Пятикратный чемпион мира в скелетоне Мартинс Дукурс отметил, что он высказал свое мнение в фильме Хайо Зеппельта про допинг в российском спорте. По его словам, для него Россия - это не проблема.
– Вы снимались в фильме Хайо Зеппельта. Как думаете, он искренен?
– В том контакте, который был у нас – да. А то, что ваши перевели все по-другому, не так как я говорил, и преподнесли по-своему – это уже другой вопрос. Ну, это для вас нормально. Посмотрите фильм на английском – и увидите разницу.
– Вы считаете, что Зеппельт искренне борется за чистоту спорта?
– Это меня не интересует. Он спросил, готов ли я дать интервью – я дал. Выказал свое мнение.
– В целом, никакого "особого отношения" к России у вас нет?
– Да-да, для меня Россия – это не проблема. Мы вместе тренировались, они росли у нас, в Латвии, потом выступали 15 друг с другом лет. Обидно, очень обидно… (Владимир ИВАНОВ)
gruzovik62
Почитайте и посмотрите, как переводят. в угоду себе америкашки!! Офигеете!!! А фрицы , что с переводом творят?!!! Так , что пусть дукурс заткнется!!
16:33 12 февраля
П_о_в_а_р
Весёлый© Он прав. Для Россиюшки это норма, спросите Марьянчик. О том же говорит и Родченков, "культура лжи и обмана". ---------------------------- ДЕРЖАТЬСЯ!!! Ирландия будет свободной.)
10:57 12 февраля
Джон....Сильвер
Весёлый© - Поезжай в Латвию, поживи там пару месяцев (будет достаточно) и ты поймешь, что такое ложь, лицемерие, презрение и ненависть к тебе - только потому, что ты "криевс" (русский).
10:35 12 февраля
Алексей Д.
Весёлый©----Культура лжи и обмана, это испокон веков любимое занятие "исключительной нации". Ложь во всем и везде, на этом и живут. Так ладно бы сами врали, так ещё и других заставляют. Вот и ты яркий представитель их культуры. До сих пор не могу забыть про украинские пробы типа хранившиеся в России. Это ж надо так нагло врать и не краснеть. Но чем круче ложь, тем лучше, правда ведь?)
09:52 12 февраля
Xen1um
Весёлый©, это вряд ли, а вот ты в этой "культуре" чемпион.
09:49 12 февраля
Felix BARSA
Мнение Дукурса для России как для слона дробинка...
09:40 12 февраля
shpasic
говорил бы по-русски - не надо было бы переводить.
09:32 12 февраля
Весёлый©
Он прав. Для Россиюшки это норма, спросите Марьянчик. О том же говорит и Родченков, "культура лжи и обмана".
09:32 12 февраля