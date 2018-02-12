Дукурс - о фильме Зеппельта: "Ваши перевели все по-другому, для вас это нормально"

Пятикратный чемпион мира в скелетоне Мартинс Дукурс отметил, что он высказал свое мнение в фильме Хайо Зеппельта про допинг в российском спорте. По его словам, для него Россия - это не проблема.

– Вы снимались в фильме Хайо Зеппельта. Как думаете, он искренен?

– В том контакте, который был у нас – да. А то, что ваши перевели все по-другому, не так как я говорил, и преподнесли по-своему – это уже другой вопрос. Ну, это для вас нормально. Посмотрите фильм на английском – и увидите разницу.

– Вы считаете, что Зеппельт искренне борется за чистоту спорта?

– Это меня не интересует. Он спросил, готов ли я дать интервью – я дал. Выказал свое мнение.

– В целом, никакого "особого отношения" к России у вас нет?

– Да-да, для меня Россия – это не проблема. Мы вместе тренировались, они росли у нас, в Латвии, потом выступали 15 друг с другом лет. Обидно, очень обидно… (Владимир ИВАНОВ)