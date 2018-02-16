Дмитрий Губерниев: "Трегубов медаль посвятил бабушке, которая не дожила до триумфа внука"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил скелетониста Никиту Трегубова с серебряной медалью Олимпийских игр-2018 и сделал с ним совместную фотографию.
"Князь Серебряный!!! Никита Трегубов !!!Скелетон!!! За себя и за тех , кого не допустили до Олимпиады!!!! Мужик!!! Медаль посвятил бабушке , которая не дожила до триумфа внука", - написал в Инстаграме Губерниев.
Князь Серебряный!!! Никита Трегубов !!!Скелетон!!! @nikitatr13 - за себя и за тех , кого не допустили до Олимпиады!!!! Мужик!!! Медаль посвятил бабушке , которая не дожила до триумфа внука ................ 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺#серебро #победа #церемония #награждение #корея #олимпиада #игры #пхенчхан #скелетон #россиявмоемсердце #россия #сибирь #кадетскийкорпус #мощь
Никита Трегубов: "Американцы с нами не здороваются. Да и пошли они в ж…!" //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
Pele Pelevich
Примазался, горлопан?
16:46 16 февраля
inachipoch
Инстаграмм Губы уже популярнее инстаграмма Волочковой?
16:39 16 февраля
Hero1
Губер, твоя тема - биатлон! Иль что-то в нем не так с фоном? Может шахматы начнешь комментировать?
15:55 16 февраля