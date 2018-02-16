Дмитрий Губерниев: "Трегубов медаль посвятил бабушке, которая не дожила до триумфа внука"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил скелетониста Никиту Трегубова с серебряной медалью Олимпийских игр-2018 и сделал с ним совместную фотографию.

"Князь Серебряный!!! Никита Трегубов !!!Скелетон!!! За себя и за тех , кого не допустили до Олимпиады!!!! Мужик!!! Медаль посвятил бабушке , которая не дожила до триумфа внука", - написал в Инстаграме Губерниев.

Никита Трегубов: "Американцы с нами не здороваются. Да и пошли они в ж…!" //

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