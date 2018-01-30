Дисквалифицированный МОК Чудинов получил приглашение на Олимпиаду-2018 в качестве тренера

Российский скелетонист Сергей Чудинов получит приглашение на Олимпиаду-2018 в качестве тренера, сообщает ТАСС. Он будет единственным представителем тренерского штаба у скелетонистов на Играх.
Отметим, ранее МОК пожизненно дисквалифицировал Сергея Чудинова от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил в качестве спортсмена, а его результаты в Сочи-2014 были аннулированы. Такое же наказание было вынесено еще 42 участникам домашних Игр.
Апелляция Чудинова была рассмотрена в CAS 23 января. Вердикты лозаннского арбитража по 39 рассмотренным делам россиян начнут оглашать 30 января.
*КОСТАРИКАНЕЦ*
МОК продался, уже явных допингеров, которые, поди, сами скребли свои скляночки на Играх, допускають!
10:09
NapoliFC
Им нужна операция на головном мозге.
02:51
Алексей Д.
Бгг. Бабла на все эти комиссии выделено немерено, а они даже подобие бурной работы не в состоянии показать. Тупо наугад видать вычеркивали))) Кому-то повезло, кому-то нет.
02:06