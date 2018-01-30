Дисквалифицированный МОК Чудинов получил приглашение на Олимпиаду-2018 в качестве тренера

Российский скелетонист Сергей Чудинов получит приглашение на Олимпиаду-2018 в качестве тренера, сообщает ТАСС. Он будет единственным представителем тренерского штаба у скелетонистов на Играх.

Отметим, ранее МОК пожизненно дисквалифицировал Сергея Чудинова от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил в качестве спортсмена, а его результаты в Сочи-2014 были аннулированы. Такое же наказание было вынесено еще 42 участникам домашних Игр.

Апелляция Чудинова была рассмотрена в CAS 23 января. Вердикты лозаннского арбитража по 39 рассмотренным делам россиян начнут оглашать 30 января.