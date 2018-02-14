Британских скелетонистов обвиняют в использовании запрещенных комбинезонов

Сборную Великобритании по скелетону обвиняют в использовании запрещенных комбинезонов на Олимпиаде-2018, сообщает The Guardian. Костюмы спортсменов выполнены из материалов, которые позволяют улучшить аэродинамику. По правилам проведения соревнований все спортсмены должны иметь одинаковую амуницию без улучшений аэродинамических показателей.

Вопросы к британцам появились после первых тренировочных заездов, во время которых Доминик Парсонс показал лучший результат в то время, как на этапах Кубка мира его лучшее достижение - 3-е место. Тема была поднята на собрании капитанов сборных. В Международной федерации бобслея и скелетона утверждают, что костюмы соответствуют правилам.

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