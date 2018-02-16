07:29 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Скелетон

Братья Дукурсы задумались о завершении карьеры

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Латвийские скелетонисты Мартин и Томас Дукурсы могут завершить карьеру после Олимпиады-2018, сообщает Delfi. Оба спортсмена примут решение немного позже.

33-летний Мартин отметил, что если и решит остаться, то только на полный олимпийский цикл. 36-летний Томас сообщил, что точно не поедет на следующие Игры.

Напомним, на Олимпиаде-2018 Мартин занял 4-е место, Томас стал 5-м. Серебро в этом виде завоевал россиянин Никита Трегубов.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Человек 555

валите тряпки и нытики бог не бах видит всё выступили как лохи а гонору было как у дебилов

08:06

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