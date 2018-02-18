Бельгийская скелетонистка заявила об угрозах из России

Бельгийская скелетонистка Ким Мейлманс сообщила, что получала угрозы и оскорбления от россиян, так как решила бойкотировать соревнования в России из-за допинг-скандала. 21-летняя бельгийка, не скрывающая своей нетрадиционной сексуальной ориентации, призывала Международную федерацию бобслея и скелетона (IBSF) перенести чемпионат мира 2017 года из Сочи.
Напомним, в итоге турнир прошел в немецком Кенигзее.
– Я получала угрозы. Мне писали, мол, хорошо, что ты не приедешь в Сочи, потому что гомосексуализм – как рак, и я больна, – цитирует Мейлманс Inside the Games со ссылкой на Het Belang van Limburg. – Вы знаете, как "тепло" я отношусь к России. Если в следующем году там пройдет этап Кубка мира, то я туда не поеду.
Rbkin
ЭТИ без радужного флага,как тот мужик из анекдота мимо тёщиного дома,не могут....
12:18
MrSNik
На нет , и суда нет!
11:35
КОТЛИН
Как много идиотов!
11:32
Serenky25
Извращенки нам тут не нужны. Ни старые, ни молодые. Развелось погани безбожной.
11:15
Papamaxa
Мейлманс, мы тоже тебя любим!!!
11:11
Мамед
Извращенцев мы здесь и не ждем!!!
11:02
Igrok Igorek
Кому она усралась, извините..?
10:57
muzsolini
Ой, напугала. Больная.
10:55
redgy
мейлманс- это почтальоны?
10:55