10:22 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Скелетон

Бельгийская скелетонистка заявила об угрозах из России

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Бельгийская скелетонистка Ким Мейлманс сообщила, что получала угрозы и оскорбления от россиян, так как решила бойкотировать соревнования в России из-за допинг-скандала. 21-летняя бельгийка, не скрывающая своей нетрадиционной сексуальной ориентации, призывала Международную федерацию бобслея и скелетона (IBSF) перенести чемпионат мира 2017 года из Сочи.

Напомним, в итоге турнир прошел в немецком Кенигзее.

– Я получала угрозы. Мне писали, мол, хорошо, что ты не приедешь в Сочи, потому что гомосексуализм – как рак, и я больна, – цитирует Мейлманс Inside the Games со ссылкой на Het Belang van Limburg. – Вы знаете, как "тепло" я отношусь к России. Если в следующем году там пройдет этап Кубка мира, то я туда не поеду.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
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Rbkin

ЭТИ без радужного флага,как тот мужик из анекдота мимо тёщиного дома,не могут....

12:18

MrSNik

На нет , и суда нет!

11:35

КОТЛИН

Как много идиотов!

11:32

Serenky25

Извращенки нам тут не нужны. Ни старые, ни молодые. Развелось погани безбожной.

11:15

Papamaxa

Мейлманс, мы тоже тебя любим!!!

11:11

Мамед

Извращенцев мы здесь и не ждем!!!

11:02

Igrok Igorek

Кому она усралась, извините..?

10:57

muzsolini

Ой, напугала. Больная.

10:55

redgy

мейлманс- это почтальоны?

10:55

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