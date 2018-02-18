Бельгийская скелетонистка заявила об угрозах из России

Бельгийская скелетонистка Ким Мейлманс сообщила, что получала угрозы и оскорбления от россиян, так как решила бойкотировать соревнования в России из-за допинг-скандала. 21-летняя бельгийка, не скрывающая своей нетрадиционной сексуальной ориентации, призывала Международную федерацию бобслея и скелетона (IBSF) перенести чемпионат мира 2017 года из Сочи.

Напомним, в итоге турнир прошел в немецком Кенигзее.

– Я получала угрозы. Мне писали, мол, хорошо, что ты не приедешь в Сочи, потому что гомосексуализм – как рак, и я больна, – цитирует Мейлманс Inside the Games со ссылкой на Het Belang van Limburg. – Вы знаете, как "тепло" я отношусь к России. Если в следующем году там пройдет этап Кубка мира, то я туда не поеду.