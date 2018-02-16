Американский скелетонист: "Я здоровался с Марченковым, никаких проблем"

Скелетонист из США Мэтт Антуан прокомментировал слова россиянина Никиты Трегубова, который ранее заявил, что американцы не здороваются с ним. Он отметил, что общается с другим представителем России Владиславом Марченковым.

- Трегубов сказал, что мы с русскими не здороваемся? Сегодня мы поприветствовали друг друга с Владиславом Марченковым, никаких проблем, - заявил Антуан.

Напомним, Трегубов на Играх в Пхенчхане завоевал серебро, а Марченко показал 15-й результат.

Никита Трегубов: "Американцы с нами не здороваются. Да и пошли они в ж..!"