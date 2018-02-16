Александр Зубков: "Трегубов доказал, что он боец, а это серебро - с золотым отливом"

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков отметил, что гордится выступлением скелетониста Никиты Трегубова на Олимпиаде-2018. Россиянин завоевал серебро, несмотря на то, что находился на 4-й позиции перед последней попыткой.

- Никита до последнего держал нас в напряжении, но он сумел доказать, что является сильнейшим, что он боец. Это серебро - с золотым отливом, - приводит ТАСС слова Зубкова. - Он вел абсолютно честную борьбу и доказал, что мы умеем бороться и побеждать. Мы гордимся им, просто супер.

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