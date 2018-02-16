Александр Третьяков: "Трегубов показал суперрезультат! Потрясающе!"

Олимпийский чемпион Александр Третьяков не сомневался, что Никита Трегубов сможет выиграть медаль Игр-2018. Сегодня, 16 февраля, российский скелетонист на соревнованиях в Корее завоевал серебряную медаль.

- Я знал, что Никита завоюет медаль, - сказал Третьяков. - Правда, не думал, что он сможет обойти Мартинса Дукурса. В итоге Никита показал суперрезультат! Потрясающе! Молодец! Секрет Никиты - стабильно проехал четыре попытки, вот и серебро. Кроме корейца, никто не смог показать такую стабильность.

- Удивило выступление Дукурсов?

- Томаса по-человечески жаль. На двух Олимпиадах он был четвертый, сейчас и вовсе пятый. Но это спорт, ничего не поделаешь.

- Вы с Никитой Трегубовым друзья?

- Мы добрые товарищи из одного города и работаем у одного тренера, в одном номере живем на сборах.

- Изначально Трегубов не хотел ехать в Корею под нейтральным флагом. Вы его отговаривали?

- 5 декабря, когда нас лишили флага, такое решение могло быть озвучено на эмоциях. У нас вся команда говорила, что это ерунда какая-то, зачем ехать? Без флага, без гимна... Но потом эмоции остыли, более осознанно подумали, что если пригласят, то надо ехать и доказывать. (Андрей СИЗЯКИН)

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