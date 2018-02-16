08:38 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Скелетон

Александр Третьяков: "Трегубов показал суперрезультат! Потрясающе!"

Сегодня. Пхенчхан. Никита ТРЕГУБОВ радуется серебру Олимпийских игр. Фото AFP
Сегодня. Пхенчхан. Никита ТРЕГУБОВ радуется серебру Олимпийских игр. Фото AFP

Олимпийский чемпион Александр Третьяков не сомневался, что Никита Трегубов сможет выиграть медаль Игр-2018. Сегодня, 16 февраля, российский скелетонист на соревнованиях в Корее завоевал серебряную медаль.

 
Пятница. Пхенчхан. Никита ТРЕГАБОВ - серебряный призер Олимпиады.Никита Трегубов: "После фразы о британцах и американцах меня чуть не доконали"

- Я знал, что Никита завоюет медаль, - сказал Третьяков. - Правда, не думал, что он сможет обойти Мартинса Дукурса. В итоге Никита показал суперрезультат! Потрясающе! Молодец! Секрет Никиты - стабильно проехал четыре попытки, вот и серебро. Кроме корейца, никто не смог показать такую стабильность.

- Удивило выступление Дукурсов?

- Томаса по-человечески жаль. На двух Олимпиадах он был четвертый, сейчас и вовсе пятый. Но это спорт, ничего не поделаешь.

- Вы с Никитой Трегубовым друзья?

- Мы добрые товарищи из одного города и работаем у одного тренера, в одном номере живем на сборах.

- Изначально Трегубов не хотел ехать в Корею под нейтральным флагом. Вы его отговаривали?

- 5 декабря, когда нас лишили флага, такое решение могло быть озвучено на эмоциях. У нас вся команда говорила, что это ерунда какая-то, зачем ехать? Без флага, без гимна... Но потом эмоции остыли, более осознанно подумали, что если пригласят, то надо ехать и доказывать. (Андрей СИЗЯКИН)

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