Александр Третьяков: "План на сезон выполнил - отстоял золото Сочи"

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Третьяков, не допущенный до участия в Играх-2018 в Пхенчхане, готовится к чемпионату России, который пройдет в марте. Говоря о решении Международного олимпийского комитета (МОК), скелетонист признался, что ему обидно.

- Как у вас дела? Чем занимаетесь?

- Сижу на диване, пью кофе (смеется). А так езжу на тренировки, готовлюсь к мартовскому чемпионату России, - сказал Третьяков.

- Планируете ли принять участие в альтернативных соревнованиях, которые пообещало российское правительство?

- Да. Это как раз и будет чемпионат России.

- У вас прошла обида на решение МОК или это уже навсегда?

- Досадно, обидно, но ничего не поделаешь. Видимо, на этот год у меня стала задача отстоять золотую медаль Сочи, но не соревнованиях, а в суде (смеется). Похоже, на этом я выполнил свой план на сезон.

- Кто больше всего вас поддерживал?

- Друзья, родственники, товарищи по команде. Особенно приятно была поддержка болельщиков и журналистов. Огромное им спасибо! Приятно было, что поддерживали не только когда меня оправдали, но и когда меня лишили олимпийского золота. Для меня очень ценно, что люди поддержали в такую трудную минуту. Спасибо им всем огромное! (Андрей СИЗЯКИН)

Напомним, на Олимпиаде-2018 российские спортсмены по решению МОК, который временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР), выступают в статусе "олимпийский спортсмен из России" (OAR) под олимпийским флагом. 9 февраля CAS не удовлетворил апелляции всех российских спортсменов, не получивших приглашения на соревнования в Корее. Таким образом, Россию на Играх представляют 168 атлетов – никто из дополнительной заявки в 47 человек, среди которых был Третьяков, не был допущен.