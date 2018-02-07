Александр Третьяков: "Билетов на Олимпиаду пока нет, но не думаю, что это проблема. Было бы приглашение..."

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Третьяков, чье дело о допуске на Олимпиаду рассматривает специальная панель ad hoc CAS, не стал давать прогноз на вердикт, который вынесут арбитры. В это же время спортсмен подчеркнул, что продолжает готовиться к Играм в Пхенчхане.

- Конечно, все можно было решить раньше, - сказал Третьяков. - Сначала тянула комиссия Освальда, потом МОК, потом CAS...

- Есть прогнозы на вердикт ad hoc CAS?

- Думаю, сейчас никто не решится их делать. Завтра будут рассматривать мое дело, а там посмотрим.

- У вас билеты в Корею уже куплены?

- Я продолжаю готовиться к Играм в Красноярске, а билеты, думаю, не проблема, было бы приглашение. (Андрей СИЗЯКИН)

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