08:10 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Скелетон

12 российских бобслеистов и скелетонистов поучаствуют в церемонии открытия Олимпиады


Все 12 российских бобслеистов и скелетонистов, приглашенных МОК для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане, примут участие в церемонии открытия соревнований. МОК пригласил на Игры-2018 бобслеистов Алексея Стульнева, Максима Андрианова, Александру Родионову, Надежду Сергееву (все – пилоты), Василия Кондратенко, Алексея Зайцева, Руслана Самитова, Юрия Селихова, Юлию Беломестных, Анастасию Кочержову (все – разгоняющие), а также скелетонистов Владислава Марченкова и Никиту Трегубова.

– Все 12 наших спортсменов пойдут на церемонию открытия, – цитирует ТАСС тренера спортсменов Сергея Журкина. – Наши старты будут не на следующий день после начала Олимпиады, поэтому все примут участие в параде.

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http://tass.ru/sport/4939618

Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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