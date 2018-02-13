04:31 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Шорт-трек

Японский шорт-трекист покинул Олимпиаду-2018 после положительного допинг-теста

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Японский шорт-трекист Кэй Сайто покинул Олимпиаду-2018 из-за проваленного допинг-теста, сообщает пресс-служба CAS. В его пробе был найден ацетазоламид. Вынесенная панель суда в Пхенчхане постановила, что спортсмен принимал допинг осознанно.

На Сайто наложено временное отстранение, которое распространяется на все соревнования под эгидой МОК и Международного союза конькобежцев. Спортсмен выступал за японскую команду на дистанции 5000 метров.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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sukhoy63

японец, как честный самурай, должен сделать харакири.

10:27

индеец_Джо

mobile_actor, а что там с высокой моралью у японцев, которым она никогда не позволит бла-бла-бла, в отличие от бла-бла-бла? Что с моралью и была ли она во взятой ныне пробе? "подменялась заранее заготовленной чистой мочой"...ага. И дрессированный ГБ мышонок проникал и таскал/надрывался.

09:12

Don

Актеришка, ты в дурдоме снова приём лекарств пропустил?) Смотри, болезнь прогрессирует)

08:27

mobile_actor

drew81, в Сочи помешала система подмены допинг-проб, организованная российскими спортруководителями. Моча во взятых во время Игр пробах подменялась заранее заготовленной чистой мочой.

07:43

drew81

вот работает же система... в сочи что мешало так же с ходу убирать допингеров? а не через 3 года профанацию устраивать!

06:53

Курдин

andersen78, полностью согласен

05:06

redgy

Первый пошел! Больше допинга, больше скандалов!!!!)

04:53

andersen78

Все, нафиг лишить флага и гимна всю сборную! И медалей тоже!

04:49

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