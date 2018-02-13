Японский шорт-трекист покинул Олимпиаду-2018 после положительного допинг-теста

Японский шорт-трекист Кэй Сайто покинул Олимпиаду-2018 из-за проваленного допинг-теста, сообщает пресс-служба CAS. В его пробе был найден ацетазоламид. Вынесенная панель суда в Пхенчхане постановила, что спортсмен принимал допинг осознанно.
На Сайто наложено временное отстранение, которое распространяется на все соревнования под эгидой МОК и Международного союза конькобежцев. Спортсмен выступал за японскую команду на дистанции 5000 метров.
sukhoy63
японец, как честный самурай, должен сделать харакири.
10:27
индеец_Джо
mobile_actor, а что там с высокой моралью у японцев, которым она никогда не позволит бла-бла-бла, в отличие от бла-бла-бла? Что с моралью и была ли она во взятой ныне пробе? "подменялась заранее заготовленной чистой мочой"...ага. И дрессированный ГБ мышонок проникал и таскал/надрывался.
09:12
Don
Актеришка, ты в дурдоме снова приём лекарств пропустил?) Смотри, болезнь прогрессирует)
08:27
mobile_actor
drew81, в Сочи помешала система подмены допинг-проб, организованная российскими спортруководителями. Моча во взятых во время Игр пробах подменялась заранее заготовленной чистой мочой.
07:43
drew81
вот работает же система... в сочи что мешало так же с ходу убирать допингеров? а не через 3 года профанацию устраивать!
06:53
Курдин
andersen78, полностью согласен
05:06
redgy
Первый пошел! Больше допинга, больше скандалов!!!!)
04:53
andersen78
Все, нафиг лишить флага и гимна всю сборную! И медалей тоже!
04:49