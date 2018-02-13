Японский шорт-трекист покинул Олимпиаду-2018 после положительного допинг-теста

Японский шорт-трекист Кэй Сайто покинул Олимпиаду-2018 из-за проваленного допинг-теста, сообщает пресс-служба CAS. В его пробе был найден ацетазоламид. Вынесенная панель суда в Пхенчхане постановила, что спортсмен принимал допинг осознанно.

На Сайто наложено временное отстранение, которое распространяется на все соревнования под эгидой МОК и Международного союза конькобежцев. Спортсмен выступал за японскую команду на дистанции 5000 метров.