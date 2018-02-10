Виталий Мутко: "Елистратов показал: нас мало, но мы в тельняшках"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко высказал мнение, что для России бронзовая медаль шорт-трекиста Семена Елистратова на Олимпиаде-2018 подобна золотой.
Елистратов завоевал бронзу Игр в Пхенчхане на дистанции 1500 метров. Он принес первую медаль команде олимпийских атлетов из России.
- С победой! Эта бронза - победа, - приводит ТАСС слова Мутко. - Понятно, что корейцы доминируют, но Семен показал, что нас мало, но мы в тельняшках. Вот в чем сила.
Тяжелый был финал, двое упали, но Елистратов - молодец. Поздравляю с первой медалью россиян, это хороший пример для остальных. Девчонки тоже старались, но в шорт-треке падения часто случаются. Семен всегда был спокойным и вдумчивым спортсменом, молодец, у нас молодая и интересная команда.
Бронзовый Елистратов: за себя, Виктора Ана и всю страну! //
"Вижу Ана и понимаю: ты можешь выиграть!" Главные слова Семена Елистратова //
Олимпиада-2018. 10 февраля. Первая медаль игр - у Швеции //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
Aben
Виталий Леонтьевич должен не тельняшку примерять, а тюремную робу.
21:35 10 февраля
mobile_actor
...ему все - божья роса.
20:15 10 февраля
CanagliaVova
Говорим Мутко, подразумеваем - Володя!
19:31 10 февраля
kolos249
Админ, видимо, тайный поклонник мутко, жуковых, колобковых и др. Стирает любые критические высказывания в их адрес. Что ж, спортивные чиновники и спортивные журналисты стоят друг друга. Представители первой древнейшей профессии!
18:46 10 февраля
Гол еще гол
Личная заслуга Мутко-не иначе. Да. спортсменов талантливых много, а вас господин Мутко, руководителей. которые загнали в позор всю страну мало, но вреда от вас очень много. Ждем когда подадите в отставку. совесть надо же иметь! АДМИН, ПОШУ НЕ УДАЛЯЙТЕ, ИМЕЙТЕ СМЕЛОСТЬ, ВЫ ЖЕ ЗА СВОБОДУ СЛОВА, ВЕРНО, НУ,,,
18:38 10 февраля
kolos249
Ну всё, теперь Мутко дадут орден после ОИ, не иначе!
18:37 10 февраля
Митюня
Вот вы все над Мутко смеетесь, а ему же с этим жить...
18:07 10 февраля
IRB
Этот шедевр от выпускника мореходки почище будет чем "фром май харт"...))
17:55 10 февраля
HarryAngel
За ОАР, за - Мутко !!!!!!!!!!!!!!!!!!11
17:48 10 февраля
никитапалич
Мутко в тельняшке!....с трудом верится))
17:46 10 февраля
King's Bounty RND
Атэц нарисовался...
16:59 10 февраля
achuburov
Вот уж этому товарищу лучше бы помолчать
16:47 10 февраля