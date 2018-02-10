Виталий Мутко: "Елистратов показал: нас мало, но мы в тельняшках"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко высказал мнение, что для России бронзовая медаль шорт-трекиста Семена Елистратова на Олимпиаде-2018 подобна золотой.

Елистратов завоевал бронзу Игр в Пхенчхане на дистанции 1500 метров. Он принес первую медаль команде олимпийских атлетов из России.

- С победой! Эта бронза - победа, - приводит ТАСС слова Мутко. - Понятно, что корейцы доминируют, но Семен показал, что нас мало, но мы в тельняшках. Вот в чем сила.

Тяжелый был финал, двое упали, но Елистратов - молодец. Поздравляю с первой медалью россиян, это хороший пример для остальных. Девчонки тоже старались, но в шорт-треке падения часто случаются. Семен всегда был спокойным и вдумчивым спортсменом, молодец, у нас молодая и интересная команда.

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