16:37 10 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Шорт-трек

Виталий Мутко: "Елистратов показал: нас мало, но мы в тельняшках"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко высказал мнение, что для России бронзовая медаль шорт-трекиста Семена Елистратова на Олимпиаде-2018 подобна золотой.

Елистратов завоевал бронзу Игр в Пхенчхане на дистанции 1500 метров. Он принес первую медаль команде олимпийских атлетов из России.

- С победой! Эта бронза - победа, - приводит ТАСС слова Мутко. - Понятно, что корейцы доминируют, но Семен показал, что нас мало, но мы в тельняшках. Вот в чем сила.

Тяжелый был финал, двое упали, но Елистратов - молодец. Поздравляю с первой медалью россиян, это хороший пример для остальных. Девчонки тоже старались, но в шорт-треке падения часто случаются. Семен всегда был спокойным и вдумчивым спортсменом, молодец, у нас молодая и интересная команда.

Бронзовый Елистратов: за себя, Виктора Ана и всю страну! // 
"Вижу Ана и понимаю: ты можешь выиграть!" Главные слова Семена Елистратова // 
Олимпиада-2018. 10 февраля. Первая медаль игр - у Швеции // 
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4947092

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
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Aben

Виталий Леонтьевич должен не тельняшку примерять, а тюремную робу.

21:35 10 февраля

mobile_actor

...ему все - божья роса.

20:15 10 февраля

CanagliaVova

Говорим Мутко, подразумеваем - Володя!

19:31 10 февраля

kolos249

Админ, видимо, тайный поклонник мутко, жуковых, колобковых и др. Стирает любые критические высказывания в их адрес. Что ж, спортивные чиновники и спортивные журналисты стоят друг друга. Представители первой древнейшей профессии!

18:46 10 февраля

Гол еще гол

Личная заслуга Мутко-не иначе. Да. спортсменов талантливых много, а вас господин Мутко, руководителей. которые загнали в позор всю страну мало, но вреда от вас очень много. Ждем когда подадите в отставку. совесть надо же иметь! АДМИН, ПОШУ НЕ УДАЛЯЙТЕ, ИМЕЙТЕ СМЕЛОСТЬ, ВЫ ЖЕ ЗА СВОБОДУ СЛОВА, ВЕРНО, НУ,,,

18:38 10 февраля

kolos249

Ну всё, теперь Мутко дадут орден после ОИ, не иначе!

18:37 10 февраля

Митюня

Вот вы все над Мутко смеетесь, а ему же с этим жить...

18:07 10 февраля

IRB

Этот шедевр от выпускника мореходки почище будет чем "фром май харт"...))

17:55 10 февраля

HarryAngel

За ОАР, за - Мутко !!!!!!!!!!!!!!!!!!11

17:48 10 февраля

никитапалич

Мутко в тельняшке!....с трудом верится))

17:46 10 февраля

King's Bounty RND

Атэц нарисовался...

16:59 10 февраля

achuburov

Вот уж этому товарищу лучше бы помолчать

16:47 10 февраля

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