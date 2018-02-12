Валерий Газзаев: "Елистратов - настоящий патриот своей страны"

Бывший главный тренер сборной России по футболу заместитель главы комитета по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Госдумы РФ Валерий Газзаев поддержал российского шорт-трекиста Семена Елистратова. Спортсмен принес России первую медаль Олимпиады в Пхенчхане, завоевав бронзу на 1500 м. На следующий день зарубежные СМИ на пресс-конференции представителей МОК обратили внимание на жесткие высказывания российского спортсмена и историю с мельдонием в 2016 году.

- Хочу поддержать Елистратова. Настоящий патриот своей страны. Настоящий командный человек, спортсмен, - сказал Газзаев в эфире Первого канала. - Если бы у него партнеры были, тот же Виктор Ан, он бы еще лучше выступил.

Также политик выразил свое мнение по поводу допинговой ситуации.

- Допинг - мировая проблема. С ней надо бороться, - сказал Газзаев. - Ко всем спортсменам нужно относиться одинаково, нельзя проверять только Россию. Спортивный арбитражный суд в Лозанне оправдал наших спортсменов. Но почему МОК не пригласил их на Олимпийские игры? Потому что было давление на CAS со стороны МОК.