В Госдуме назвали политическим шантажом недопуск на Олимпиаду Ана, Устюгова и Шипулина

Председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев назвал несправедливым решение Международного олимпийского комитета (МОК) не пускать на Олимпиаду в Корею шорт-трекиста Виктора Ана, биатлонист Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова.

Он не сомневается в том, что это свидетельствует о проведении спланированной кампании, направленной на отстранении сильнейших российских спортсменов от Игр-2018.

– Ни у кого не вызывает сомнений, что кампания, направленная на выбивание сильнейших российских спортсменов из Олимпийских игр, является спланированной, – отметил Дегтярев. – МОК должен разъяснить, по какой причине Виктор Ан, Антон Шипулин и Сергей Устюгов не приглашаются на Олимпийские игры в Корею. Эти причины должны быть вескими.

Нет данных о том, чтобы они принимали допинг или когда-либо наказывались за подобные нарушения. Не фигурировали они и в докладе Макларена. Наоборот, это спортсмены с эталонной спортивной биографией. Если разъяснений не последует, то, возможно, спортсменам нужно будет пересмотреть решение относительно своего участия в Олимпийских играх в Пхенчхане.

Нас очень хотели спровоцировать на бойкот решениями комиссии Шмида и исполнительного комитета МОК. Поняв, что бойкота они не добились, решили действовать таким иезуитским способом – не допускать российских лидеров с идеальной репутацией. Это попахивает политическим шантажом, а также создает условия для нечестной победы на Олимпиаде спортсменов из других стран.

То, что российское досье в МОК развивается параллельно с корейским – наводит на мысли, что это также срежиссированная кампания. В методичках, написанных в Вашингтоне и Лондоне, стояли задачи добиться от России бойкота и выкинуть ее из Олимпийского движения. При этом сами они должны продемонстрировать уникальные переговорные способности, позволяющие объединить сборные КНДР и Кореи. Это позволит представить Россию резкой и изолированной страной, а на примере объединения корейских сборных показать, что даже в КНДР могут договариваться, хотят дружить и участвовать в Олимпийских играх. (Андрей СИЗЯКИН)

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