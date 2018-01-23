В Госдуме назвали политическим шантажом недопуск на Олимпиаду Ана, Устюгова и Шипулина

Председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев назвал несправедливым решение Международного олимпийского комитета (МОК) не пускать на Олимпиаду в Корею шорт-трекиста Виктора Ана, биатлонист Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова.
Он не сомневается в том, что это свидетельствует о проведении спланированной кампании, направленной на отстранении сильнейших российских спортсменов от Игр-2018.
– Ни у кого не вызывает сомнений, что кампания, направленная на выбивание сильнейших российских спортсменов из Олимпийских игр, является спланированной, – отметил Дегтярев. – МОК должен разъяснить, по какой причине Виктор Ан, Антон Шипулин и Сергей Устюгов не приглашаются на Олимпийские игры в Корею. Эти причины должны быть вескими.
Нет данных о том, чтобы они принимали допинг или когда-либо наказывались за подобные нарушения. Не фигурировали они и в докладе Макларена. Наоборот, это спортсмены с эталонной спортивной биографией. Если разъяснений не последует, то, возможно, спортсменам нужно будет пересмотреть решение относительно своего участия в Олимпийских играх в Пхенчхане.
Нас очень хотели спровоцировать на бойкот решениями комиссии Шмида и исполнительного комитета МОК. Поняв, что бойкота они не добились, решили действовать таким иезуитским способом – не допускать российских лидеров с идеальной репутацией. Это попахивает политическим шантажом, а также создает условия для нечестной победы на Олимпиаде спортсменов из других стран.
То, что российское досье в МОК развивается параллельно с корейским – наводит на мысли, что это также срежиссированная кампания. В методичках, написанных в Вашингтоне и Лондоне, стояли задачи добиться от России бойкота и выкинуть ее из Олимпийского движения. При этом сами они должны продемонстрировать уникальные переговорные способности, позволяющие объединить сборные КНДР и Кореи. Это позволит представить Россию резкой и изолированной страной, а на примере объединения корейских сборных показать, что даже в КНДР могут договариваться, хотят дружить и участвовать в Олимпийских играх. (Андрей СИЗЯКИН)
pahom-17
Россия капитулировала..кто бы чтобы не говорил...причем позорно...выкинула белый флаг..а там говорят -,, эээ, нет..рус Иван...под белым флагом и чтобы все видели , что вы из России...,, там будет на форме и написано ...,, из России,,..и все это брехня и демагогия, когда говорят , что там, на Западе, хотя чтобы мы не поехали и поэтому чинят такие препятствия..отнюдь !!! именно хотят и чтобы вот на таких унизительных условиях...человеку бывает в жизни приходится выбирать..между позором и смертью...ринуться в огонь спасая и погибнуть самому или защищая слабого остаться калекой..и нет тут пафоса...вот сейчас идет промывка мозгов по ТВ, пытаясь неуклюже объяснить почему одни едут , а другие нет....и все это печально...печально то, что едут кому ,, дозволили, и печально то, что есть те которые не едут, которых не пустят, но поехали бы даже под позорным белым флагом, а ведь прав оказался таксист из к\ф ,, Брат2,, ...а где твоя Родина , сынок..и далее по тексту....,,и не нашлось ни одного Данилы...
16:10
ГТО
В МОК ещё не додумались при решении вопроса об участии в ОИ спрашивать у спортсменов чей Крым? Совершенно не жалко тех спортсменов, которые мечтали выступить на ОИ под нейтральным флагом. Продолжайте сосать дальше. Вас ещё и дерьмо жрать заставят.
16:08
Waddim
Дегтярёв - клинический идиот. Для него это способ продемонстрировать патриотизм, лояльность режиму, в общем форму, показать что не зря его в думу посадили.))
16:04
karlikf1
Lokus 13:13, люди к олимпиаде готовились, а не в детские тренеры. Чтобы быть детским тренером, вовсе необязательно годами, всю жизнь с раннего детства тренироваться до изнеможения, жить в условиях жёсткого соревновательного режима, лишать себя всех тех удовольствий, которые могут позволять себе обычные люди. Что, ради этого чтоли, ради школьного учителя физкультуры люди готовили себя всю жизнь конкретно 2018 году? Трудом, говоришь? Да они больше вкладывают труда в свою работу, чем мы все, простые обыватели. Понравится это тебе или нет, но так оно и есть. __ Предлагая поддержать материально я напр. могу предположить оперативно организовать и провести параллельные соревнования, наподобие Игр доброй воли, которые проводились в советские время и те из спортсменов, кто повторит результаты призёров олимпиады, поощрить так, как если бы они стали призёрами игр. Хотя бы так. Не просто раздать, рассувать им всем конверты с деньгами, а выходи на лёд, на лыжню, залезай на гору и покажи. Сравнить результаты будет нетрудно, даже в учётом разной конфигурации трасс и длины спуска, компьютерные технологии это позволят сделать. Вот что я имел в виду.
15:40
Братчанин
"Если разъяснений не последует, то, возможно, спортсменам нужно будет пересмотреть решение относительно своего участия в Олимпийских играх в Пхенчхане" - т.е., они решили участвовать, их не пускают - и теперь им над сказать, что не поедут? Что за бред пишите?.
15:27
pahom-17
не справедливо....они что там с дуба упали? где они хотели увидеть справедливость, которой нет в помине уже много лет...нет единства у самих атлетов по этому поводу...хоть петрушкой нарядят, но только бы рвануть туда и все будут горячо объяснять любовь к Родине, спрятав в кармане кинутый от щедрот западными,, партнерами,, кусок колбасы...
15:01
Никто62
Ну выкинут нас из МОК что тут страшного-народу точно хуже не будет.Испугались все прям ужас.
13:32
Beard
maxsus2000 а может не спортсменов , а ядерный заряд отправим Пхенчхан, он там всех обыграет...............А ответочку из Пхеньяна не хо-хо?Там пару сотен верных сынов Чен Ына будет,обидеться последний друг нашего вождя,и отправит он в Россию вслед за «Хвасон-15» 30 лимонов голодных вооружённых северокорейцев,они за два дня всю Восточную Сибирь и аннексируют.
13:15
spetrov
Глубоко... копает! (с)
13:13
Lokus
> Самих спортсменов, отобранных на олимпиаду, поддержать материально --- Правильно. Но не деньгами, а трудоустроив их нормально, дав возможность зарабатывать на жизнь трудом. Как это люди делают. Например, разослав их детскими тренерами по городам и весям. В свободное от работы время смогут собираться, соревноваться между собой и с другими спортсменами-любителями.
13:13
Джерри. Без Тома.
maxsus2000 а может не спортсменов , а ядерный заряд отправим Пхенчхан, он там всех обыграет. ============= Мне эта идея всегда больше всех нравилась.
13:09
kolos249
Как будто Госдума у нас имеет право голоса... Сейчас ВВП скажет, что всё равно поедем на ОИ-2018 - и вся Госдума быстренько переобуется в воздухе. Мы это недавно уже проходили.
13:07
Beard
Наконец-то дошло до чиновников,на Олимпиаду "приглашают",и это надо заслужить,как заслужить "безуппрэчным" поведением и "за высокие результаты в социалистическом соревновании" поступление в"пионэры" или в "комсомол".А если ты "яшкаешься" с преступниками,покрываешь и поощряешь их деятельность,то ты недостоин "светлого звания строителя коммунизма",простите - "олимпийца"!
13:05
karlikf1
В Госдуме не исключили, в Кремле сожалеют - вот и вся реакция властей на творимый беспредел в отношении наших спортсменов. Да что там спортсменов - страны в целом. Ведь дураку нав. понятно, что это не спорт, а политика, а наши спортсмены в данном случае как непосредственные объекты реализации политики дядюшки Сэма и его западноевропейских прихвостней, направленной на дискредитацию нынешней российской власти. Считаю, что власть в лице Кремля и Госдумы должна ударить по столу и объявить бойкот этим играм и выступлению наших спортсменов под какой-то белой тряпкой, в фиолетовом статусе. Самих спортсменов, отобранных на олимпиаду, поддержать материально, но не ехать в Корею в статусе чертей, а именно в таком статусе наши там будут, если поедут.
13:05
Разбанен досрочно
maxsus2000, вот поэтому к нам такое отношение было, есть и, судя по всему, и дальше будет. ну как минимум еще 6 лет точно.
13:03
rusfed 2.0
По слухам, федерациям уже дали задание рекомендовать спортсменам отказать от участия в Играх
12:58
maxsus2000
а может не спортсменов , а ядерный заряд отправим Пхенчхан, он там всех обыграет.
12:58
Весёлый©
"Зачем вы мне задаёте эти дурацкие вопросы? Как сверху решение спустят, так и будет. Я вообще тумбочка, я хочу быть чистой и скатерть", - добавил избранник народа.
12:46