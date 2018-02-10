Тимур Захаров: "Елистратов доказал, что нельзя лишить настроя спортсменов из России"

Россиянин Тимур Захаров отметил, что вся команда болела за шорт-трекиста Семена Елистратова на Олимпийских играх-2018. Захаров также добавил, что Елистратов доказал, что нельзя лишить настроя российских спортсменов.

– Конечно, мы со всеми ребятами из команды наблюдали и болели за наших, даже во время своих тренировок, – цитирует ТАСС Захарова. – Если честно, то эта медаль позволяет всем нам выдохнуть. Все немного переживали после отстранения ряда спортсменов, что может не быть медалей. Они были очень нужны сейчас, в это непростое время, да еще после женского полуфинала эстафеты, в которой, к сожалению, наших девочек постигла неудача. Но Семен Елистратов расставил все на свои места, доказав, что российских спортсменов тяжело сбить с толку.

Еще, стоит заметить, что это первая медаль на этих Играх для российских спортсменов, это хорошо для популяризации нашего, не столь известного, вида спорта.

Напомним, что сегодня, 10 февраля Семен Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 метров. Первое место занял кореец Лим Хе Чун, установив олимпийский рекорд – 2.10,485. Второе – голландец Сьинки Кнегт.

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​Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018