Татьяна Бородулина: "Надежда поехать на Олимпиаду исчезла, когда не допустили Ана"

Пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку Татьяна Бородулина призналась, что потеряла надежду на выступление на Олимпиаде-2018 после решения МОК о недопуске до соревнований ее партнера по сборной России Виктора Ана. 3 февраля Федеральный суд Швейцарии рассмотрел иски шести российских спортсменов, среди которых было обращение Бородулиной, о допуске на Игры в Пхенчхане.

– Надежда исчезла, когда появилась информация, что не допустили Виктора, Дениса (Юскова) и других ребят", – цитирует "Р-Спорт" Бородулину.

По информации "СЭ", суд огласит решение по делам российских спортсменов 5 февраля.

Напомним, Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.