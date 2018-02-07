Татьяна Бородулина: "Для МОК никакой суд не указ"

Российская шорт-трекистка Татьяна Бородулина призналась, что давно потеряла надежду на участие в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. В среду, 7 февраля, стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит дело Бородулиной и еще пяти российских атлетов после завершения соревнований в Корее.
- Я уже и не надеялась на участие в Олимпиаде, поскольку старт соревнований уже 10 февраля, - цитирует ТАСС Бородулину. - Понятно, что, скорее всего, из этого ничего не выйдет. Тем более все заявления МОК дают понять, что для них никакой суд не указ и они будут стоять на своем до последнего.
Продолжаю тренироваться и готовиться к чемпионату мира. После турнира буду уже думать о своей дальнейшей карьере.
Напомним, помимо Бородулиной CAS в Швейцарии будет разбирать дела конькобежцев Дениса Юскова и Павла Кулижникова, биатлонистов Ирины Старых и Александра Логинова, а также прыгуна с трамплина Дмитрия Васильева.
Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
Россия против МОК. Решение CAS - в четверг или самое позднее днем в пятницу. LIVE!
Дополнительная информация
- Татьяна Бородулина
- МОК
- Дмитрий Васильев (прыжки с трамплина)
- Олимпиада
- Александр Логинов (биатлон)
- Ирина Старых
- Денис Юсков
- Павел Кулижников