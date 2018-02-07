Татьяна Бородулина: "Для МОК никакой суд не указ"

Российская шорт-трекистка Татьяна Бородулина призналась, что давно потеряла надежду на участие в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. В среду, 7 февраля, стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит дело Бородулиной и еще пяти российских атлетов после завершения соревнований в Корее.

- Я уже и не надеялась на участие в Олимпиаде, поскольку старт соревнований уже 10 февраля, - цитирует ТАСС Бородулину. - Понятно, что, скорее всего, из этого ничего не выйдет. Тем более все заявления МОК дают понять, что для них никакой суд не указ и они будут стоять на своем до последнего.

Продолжаю тренироваться и готовиться к чемпионату мира. После турнира буду уже думать о своей дальнейшей карьере.

Напомним, помимо Бородулиной CAS в Швейцарии будет разбирать дела конькобежцев Дениса Юскова и Павла Кулижникова, биатлонистов Ирины Старых и Александра Логинова, а также прыгуна с трамплина Дмитрия Васильева.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

Россия против МОК. Решение CAS - в четверг или самое позднее днем в пятницу. LIVE!