Станислав Поздняков: "Фразу Елистратова о подлом и мерзком решении МОК вырвали из контекста"

Глава делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков​ считает, что фразу российского шорт-трекиста Семена Елистратова о МОК вырвали из контекста. Напомним, спортсмен принес России первую медаль Олимпиады в Пхенчхане, завоевав бронзу на 1500 м, а после победы посвятил свою медаль соотечественникам.

– Фразу Семена про мерзкое и подлое решение МОК вырвали из контекста, – отметил Поздняков. – Попросил бы журналистов быть аккуратнее. Мы же делаем общее дело. Давайте обходить острые углы. Парень сказал на эмоциях ведь... Давайте аккуратнее будем. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Семен Елистратов: "Посвящаю медаль ребятам, которых подло и мерзко отстранили"