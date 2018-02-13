Российский шорт-трекист Александр Шульгинов не смог выйти в четвертьфинал Олимпиады в Пхенчхане на дистанции 1000 метров. Он занял четвертое место в своем предварительном забеге.

Победителем забега стал канадец Шарль Амлен. Он при этом установил новый олимпийский рекорд - 1 минута 23,407 секунды.

Ранее в четвертьфинал вышел россиянин Семен Елистратов.