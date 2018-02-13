14:00 13 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Шорт-трек

Шульгинов не смог выйти в четвертьфинал Олимпиады

Российский шорт-трекист Александр Шульгинов не смог выйти в четвертьфинал Олимпиады в Пхенчхане на дистанции 1000 метров. Он занял четвертое место в своем предварительном забеге.

Победителем забега стал канадец Шарль Амлен. Он при этом установил новый олимпийский рекорд - 1 минута 23,407 секунды.

Ранее в четвертьфинал вышел россиянин Семен Елистратов.

1/4 финала, полуфинал и финал пройдут в субботу, 17 февраля.

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
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