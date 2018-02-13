Российский шорт-трекист Александр Шульгинов не смог выйти в четвертьфинал Олимпиады в Пхенчхане на дистанции 1000 метров. Он занял четвертое место в своем предварительном забеге.
Победителем забега стал канадец Шарль Амлен. Он при этом установил новый олимпийский рекорд - 1 минута 23,407 секунды.
Ранее в четвертьфинал вышел россиянин Семен Елистратов.
1/4 финала, полуфинал и финал пройдут в субботу, 17 февраля.
Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
0
0