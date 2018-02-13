Шорт-трекистка Арианна Фонтана - чемпионка Олимпиады-2018 в забеге на 500 метров, Просвирнова - шестая

Итальянская шорт-трекистка Арианна Фонтана стала чемпионкой Олимпиады в Пхенчхане в забеге на 500 метров. Второй стала голландка Яра ван Керкоф. Замкнула тройку канадка Ким Бутен.

Россиянка Софья Просвирнова по итогам полуфинала заняла шестое итоговое место.

Шорт-трек. Женщины. 500 м. Фото "СЭ"

Шорт-трек

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Женщины

500 м

Финал

1. Арианна Фонтана (Италия) - 42,569

2. Яра ван Керкоф (Голландия) - 43,256

3. Ким Бутен (Канада) - 43,881

4. Илайза Кристи (Великобритания) - 1.23,063

5. Чхве Мин Джон (Корея) - дисквалифицирована

6. Софья ПРОСВИРНОВА (Россия)

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //

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