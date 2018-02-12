Сьенки Кнегт: "Я показал средний палец на фото? Это не специально"

Голландец Сьенки КНЕГТ (слева), кореец Лим ХЕ ЧУН (в центре) и россиянин Семен ЕЛИСТРАТОВ (справа) после забега на 1500 метров на Олимпиаде-2018. Фото Yonhap

Голландский шорт-трекист Сьенки Кнегт объяснил свой жест на фотографии во время награждения после забега на 1500 метров на Олимпийских играх-2018. Корейские болельщики обвинили спортсмена в неуважении из-за того, что на фото он показывает средний палец.

Напомним, что забег выиграл кореец Лим Хе Чун, а третью строчку занял Семен Елистратов.

– Похоже, я и правда показал средний палец, – цитирует Korea Times Кнегта. – Но это не специально. Просто так получилось на фотографии. Я просто держал в руке игрушку.

Отмечается, что доводы голландца болельщики считают неубедительными. Напомним, что в 2014 году Кнегт показал два средних пальца Виктору Ану после того, как россиянин выиграл финал чемпионата Европы.