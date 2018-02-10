Семья Елистратова смотрела его выступление с замиранием сердца

Степан Елистратов, младший брат российского шорт-трекиста Семена Елистратова, отметил, что вся семья с замиранием сердца следила за выступлениями спортсмена.

– На самом деле это нечто такое было переживательное, кричали, ногами топали, с замиранием сердца смотрели, это очень тяжело было для нашей семьи, – цитирует ТАСС Степана Елистратова. – Сердце замирало, выскакивало из нашей груди. Когда Семен пересек финишную черту, мы с папой переглянулись и молча обнялись. У папы от волнения лопнул сосуд в правом глазу.

Напомним, что сегодня, 10 февраля Семен Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 метров. Первое место занял кореец Лим Хе Чун, установив олимпийский рекорд – 2.10,485. Второе – голландец Сьинки Кнегт.

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