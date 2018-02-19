Семен Елистратов: "Прошу прощения, что не даю интервью, меня иногда ругают за высказывания"

Российский шорт-трекист Семен Елистратов поблагодарил болельщиков за поддержку на Олимпиаде в Пхенчхане. Спортсмен, принесший России первую медаль на Олимпиаде-2018 (бронза на 1500 м), также объяснил, почему не дает интервью журналистам. После завоевания бронзы он посвятил медаль "ребятам, которых подло и мерзко отстранили".

"Хочу поблагодарить и сказать большое спасибо всем болельщикам, я не ожидал что будет такая поддержка. Когда я выходил в финал на 1500 метров, то с трибун услышал - "Сеня, ..., беги, мы с тобой". Тогда еще улыбнулся и подумал что все тут, можно спокойно бежать.

Спасибо моей семье, родителям, любимой жене, братьям и сестрам, друзьям, моей большой команде, всем специалистам, которые стоят за моей спиной, моему тренеру, который верит в меня, наверное, больше чем я сам. Без вас не было бы меня! Если бы мне 4 года назад сказали, через что нужно будет пройти, чтобы встать на олимпийский пьедестал почета, то я бы наверное подумал десять раз, прежде чем делать шаг вперед к своей мечте.

Прошу прощения у СМИ, что не даю интервью, прохожу мимо микст-зоны, понимаю что это моя работа, но все очень просто - Олимпиада раз в четыре года, очень боюсь сглазить и что-то на эмоциях сказать, меня и так иногда ругают за мои высказывания.

Завтра мы мужской командой будем бороться за выход в основную часть на дистанции 500 м, а девчонки на дистанции 1000 м, так что покупаем что-нибудь вкусного и болеем за нас. Всем нам удачи!!!! С Богом!" - написал Елистратов в Инстаграме.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018