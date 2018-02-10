Семен Елистратов: "Отстраненные ребята поддерживали меня. Писали, чтобы я никого не слушал"

Российский шорт-трекист Семен Елистратов, завоевавший бронзу Олимпиады-2018 на дистанции 1500 м, сказал, что спортсмены, не допущенные до участия в Играх в Пхенчхане, поддерживали его. Для 27-летнего спортсмена эта олимпийская награда стала второй в карьере – в 2014-м году он завоевал золото в эстафете.

– Отстраненные ребята вам перед стартом писали?

– Да, все они поддерживали меня. Писали, что болеют за меня, и чтобы я никого не слушал. И говорили, что принял правильное решение, решив поехать. Ведь перед самым вылетом ко мне подходили и спрашивали: "Семен, подумай хорошенько, полетишь ли ты все-таки на Олимпийские игры или нет". (Владимир ИВАНОВ)

Бронзовый Елистратов: за себя, Виктора Ана и всю страну! //

"Вижу Ана и понимаю: ты можешь выиграть!" Главные слова Семена Елистратова



Олимпиада-2018. 10 февраля. Первая медаль игр - у Швеции //

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