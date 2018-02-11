Семен Елистратов: "Что почувствовал, когда потрогал медаль? Я очень рад и хочу еще"

Россиянин Семен Елистратов отметил, что ранее не слышал о том, что западные журналисты интересуются тем, на каком основании он допущен до Олимпиады в Пхенчхане. Он также добавил, что счастлив получить бронзовую медаль за выступление на дистанции 1500 метров в шорт-треке и хочет еще.

Сегодня на медальной площади Пхенчхана Елистратову была вручена медаль.

– Западные СМИ разбушевались? Впервые услышал об этом от вас, – сказал Елистратов. – Что почувствовал, когда потрогал медаль? Я очень рад и хочу еще. (Дмитрий СИМОНОВ)

Руки прочь от Елистратова. Подло считать его допингером // Елистратов получил бронзовую медаль Олимпиады-2018