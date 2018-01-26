Семен Елистратов: "Без Ана у сборной России не тот уровень"

Россиянин Семен Елистратов отметил, что первый раз сборная России не может выставить эстафетную команду на соревнованиях. Спортсмен также добавил, что без Виктора Ана у российской команды не тот уровень.

– Первый раз мы не можем выставить эстафетную команду на соревнованиях, – цитирует RT Елистратова. – Не совсем понятно, как составлялся список, потому что исключили членов не только основного состава, но и запасного. Нам никто не может объяснить, по каким критериям составляется список.

Ан? Виктор – довольно сдержанный человек. Я пытаюсь его поддержать, поговорить с ним. На что он мне отвечает: "Это жизнь. Все хорошо, все нормально". В эстафетной гонке Виктор – связующее звено. Без него у нашей команды не тот уровень, к сожалению.

Напомним, что 23 января стало известно, что помимо Ана МОК решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин и двукратный чемпион мира Сергей Устюгов.

"Ни разу не дал повода усомниться в чистоте моих титулов".

Виктор Ан написал письмо Баху. И ждет объяснений МОК //

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