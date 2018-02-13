Сборная Кореи вышла в финал в эстафете на 5000 м, установив олимпийский рекорд

Сборная Кореи по шорт-треку вышла в финал соревнований на Олимпиаде-2018 в эстафете на 5000 м, установив олимпийский рекорд - 6.34,510 минуты. Мировой рекорд на этой дистанции - 6.29,052.
Вместе с ними в финале "А" выступят команды Китая, Канады и Венгрии. В финале "Б" будут соревноваться представители Казахстана, США и Японии. Голландцы были дисквалифицированы.
Шорт-трек
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
Командная гонка 5 000 м
1-й полуфинал
1. Китай - 6.36,605 QA
2. Канада - 6.41,042 QA
3. Казахстан - 6.47,727 QB
4. Голландия - дисквалифицирована
2-й полуфинал
1. Корея - 6.34,510 ОР QA
2. Венгрия - 6.36,866 QA
3. США - 6.36,867 QB
4. Япония - 6.42,655 QB
Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
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