11:11 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Шорт-трек

Посол: "Корейцы разочарованы недопуском Виктора Ана к Олимпиаде"

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Чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Корея (РК) Александр Тимонин отметил, что Корея очень разочарована недопуском россиянина Виктора Ана на Олимпиаду в Пхенчхане.

- Виктор Ан широко известен в Южной Корее под именем Ан Хён Су. Несмотря на то что в последние годы он выступает под российским флагом, все любители спорта РК помнят этого выдающегося спортсмена и пристально следят за его спортивными достижениями, - цитирует  ТАСС Тимонина. - Многие корейцы собирались посетить олимпийские состязания по шорт-треку именно из-за предполагавшегося участия в них Виктора. Решение Международного олимпийского комитета о его отстранении от Олимпиады вызвало у местных болельщиков огромное разочарование.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/opinions/interviews/4926173

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Томми - лучший друг ОКР

Да, да, гражданин ТИ--МО--НИН,, огласите ВЕСЬ список таки "разочарованных земляков"... Надо им пообещать, что когда ""таваисчь" ВИКТОР ХЕН СУ закончит карьеру, лучшие таксидермисты россии набьют из него чучело и торжественно передадут в Корею....

11:50

shur

А WC дать нельзя от НОК Кореи?

11:36

Beard

Пофамильный список "разочарованных" корейцев!

11:33