Посол: "Корейцы разочарованы недопуском Виктора Ана к Олимпиаде"

Чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Корея (РК) Александр Тимонин отметил, что Корея очень разочарована недопуском россиянина Виктора Ана на Олимпиаду в Пхенчхане.
- Виктор Ан широко известен в Южной Корее под именем Ан Хён Су. Несмотря на то что в последние годы он выступает под российским флагом, все любители спорта РК помнят этого выдающегося спортсмена и пристально следят за его спортивными достижениями, - цитирует ТАСС Тимонина. - Многие корейцы собирались посетить олимпийские состязания по шорт-треку именно из-за предполагавшегося участия в них Виктора. Решение Международного олимпийского комитета о его отстранении от Олимпиады вызвало у местных болельщиков огромное разочарование.
Томми - лучший друг ОКР
Да, да, гражданин ТИ--МО--НИН,, огласите ВЕСЬ список таки "разочарованных земляков"... Надо им пообещать, что когда ""таваисчь" ВИКТОР ХЕН СУ закончит карьеру, лучшие таксидермисты россии набьют из него чучело и торжественно передадут в Корею....
11:50
shur
А WC дать нельзя от НОК Кореи?
11:36
Beard
Пофамильный список "разочарованных" корейцев!
11:33