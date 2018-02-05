Посол: "Корейцы разочарованы недопуском Виктора Ана к Олимпиаде"

Чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Корея (РК) Александр Тимонин отметил, что Корея очень разочарована недопуском россиянина Виктора Ана на Олимпиаду в Пхенчхане.

- Виктор Ан широко известен в Южной Корее под именем Ан Хён Су. Несмотря на то что в последние годы он выступает под российским флагом, все любители спорта РК помнят этого выдающегося спортсмена и пристально следят за его спортивными достижениями, - цитирует ТАСС Тимонина. - Многие корейцы собирались посетить олимпийские состязания по шорт-треку именно из-за предполагавшегося участия в них Виктора. Решение Международного олимпийского комитета о его отстранении от Олимпиады вызвало у местных болельщиков огромное разочарование.