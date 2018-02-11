МОК рассмотрит высказывания российских спортсменов после Олимпиады-2018

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс отметил, что организация не будет во время Олимпиады-2018 рассматривать высказывания шорт-трекиста Семена Елистратова. После завоевания бронзы на дистанции 1500 метров в Пхенчхане россиянин заявил, что посвящает награду олимпийцам, которых "подло и мерзко" отстранили от соревнований.

- У нас есть программа надзора за олимпийскими атлетами из России, за их поведением, в конце Игр исполкому (МОК) будет доложено о соблюдении буквы и духа закона, - приводит "Р-Спорт" слова Адамс. - Будет решено, возникли ли сложности при выполнении этих решений.

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