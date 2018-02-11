МОК рассмотрит высказывания российских спортсменов после Олимпиады-2018

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс отметил, что организация не будет во время Олимпиады-2018 рассматривать высказывания шорт-трекиста Семена Елистратова. После завоевания бронзы на дистанции 1500 метров в Пхенчхане россиянин заявил, что посвящает награду олимпийцам, которых "подло и мерзко" отстранили от соревнований.
- У нас есть программа надзора за олимпийскими атлетами из России, за их поведением, в конце Игр исполкому (МОК) будет доложено о соблюдении буквы и духа закона, - приводит "Р-Спорт" слова Адамс. - Будет решено, возникли ли сложности при выполнении этих решений.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_russia/20180211/1132340261.html
top220
Свобода слова и мнений? Не,не слышал...
12:05
mayornataly
А теперь, Семён, бегом извиняться! Что и не из России, а из ОАР)))) Иначе медальку заберут)))) Терпилы...
11:41
Kortvv
Не удивлюсь, если после этой т.н. "олимпиады" у тебя.н. "OAR" отберут все медали и пожизненно дисквалифицируют за то, что дышали воздухом (для русских это допинг, т.к. способствует возможности жить)
10:22
ЮКИ
на Понт берут паскуды,рамсы попутали!в "свободном?" мире каждый имеет право высказываться о каждом!и эти обрезанные члены мок Не исключение!НЕ ндравится-подавайте в суд,а пугать Не надо!НЕ боимся!
08:06
Loden
Тема для диссертации: "Надзорные и ограничительные меры в отношении неугодных спортсменов как важный инструмент пенитенциарных полномочий МОК".
08:00
HarryAngel
прощевай, золотая бронза
07:55
S@t
иными словами - "за базар ответит"...
07:32
СерыйАнгел
Пусть МОК вначале рассмотрит свои высказывания и поведения! И в адрес олимпийцев, и в адрес судов. Замучаются черти расхлебывать!
07:27
IRB
PLUT +100500!!
07:13
PLUT-IN
Придется пояснять, что речь шла об отстранении Мутко.
07:06
kolos249
Не исключено, что после ОИ все медали у "нейтральных" поотбирают. Пусть не за допинг, так за высказывания в адрес МОК.
07:02
Весёлый©
У Рабинера уже есть заготовки его лонг-ридов "Как убивали Семёна"/"Последняя бронза Семёна"?
06:53