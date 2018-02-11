06:37 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Шорт-трек

МОК рассмотрит высказывания российских спортсменов после Олимпиады-2018

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Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс отметил, что организация не будет во время Олимпиады-2018 рассматривать высказывания шорт-трекиста Семена Елистратова. После завоевания бронзы на дистанции 1500 метров в Пхенчхане россиянин заявил, что посвящает награду олимпийцам, которых "подло и мерзко" отстранили от соревнований.

- У нас есть программа надзора за олимпийскими атлетами из России, за их поведением, в конце Игр исполкому (МОК) будет доложено о соблюдении буквы и духа закона, - приводит "Р-Спорт" слова Адамс. - Будет решено, возникли ли сложности при выполнении этих решений.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_russia/20180211/1132340261.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
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top220

Свобода слова и мнений? Не,не слышал...

12:05

mayornataly

А теперь, Семён, бегом извиняться! Что и не из России, а из ОАР)))) Иначе медальку заберут)))) Терпилы...

11:41

Kortvv

Не удивлюсь, если после этой т.н. "олимпиады" у тебя.н. "OAR" отберут все медали и пожизненно дисквалифицируют за то, что дышали воздухом (для русских это допинг, т.к. способствует возможности жить)

10:22

ЮКИ

на Понт берут паскуды,рамсы попутали!в "свободном?" мире каждый имеет право высказываться о каждом!и эти обрезанные члены мок Не исключение!НЕ ндравится-подавайте в суд,а пугать Не надо!НЕ боимся!

08:06

Loden

Тема для диссертации: "Надзорные и ограничительные меры в отношении неугодных спортсменов как важный инструмент пенитенциарных полномочий МОК".

08:00

HarryAngel

прощевай, золотая бронза

07:55

S@t

иными словами - "за базар ответит"...

07:32

СерыйАнгел

Пусть МОК вначале рассмотрит свои высказывания и поведения! И в адрес олимпийцев, и в адрес судов. Замучаются черти расхлебывать!

07:27

IRB

PLUT +100500!!

07:13

PLUT-IN

Придется пояснять, что речь шла об отстранении Мутко.

07:06

kolos249

Не исключено, что после ОИ все медали у "нейтральных" поотбирают. Пусть не за допинг, так за высказывания в адрес МОК.

07:02

Весёлый©

У Рабинера уже есть заготовки его лонг-ридов "Как убивали Семёна"/"Последняя бронза Семёна"?

06:53

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