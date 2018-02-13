МОК не комментирует допинговое дело японца Сайто

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс отметил, что организация не может комментировать допинговое дело японского шорт-трекиста Кэя Сайто. В допинг-пробе японца обнаружен диуретик, и он был отстранен от участия в Олимпиаде в Пхенчхане.
– МОК не имеет права давать никаких комментариев по этому вопросу, – цитирует "Р-Спорт" Адамса.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_shorttrack/20180213/1132479953.html
cvetal
как же так? а почему же так охотно комментирует допинг-догадки , не имеющие никаких объективных подтверждений кроме бреда Родченкова??????
11:00