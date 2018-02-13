08:37 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Шорт-трек

МОК не комментирует допинговое дело японца Сайто

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Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс отметил, что организация не может комментировать допинговое дело японского шорт-трекиста Кэя Сайто. В допинг-пробе японца обнаружен диуретик, и он был отстранен от участия в Олимпиаде в Пхенчхане.

– МОК не имеет права давать никаких комментариев по этому вопросу, – цитирует "Р-Спорт" Адамса.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_shorttrack/20180213/1132479953.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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cvetal

как же так? а почему же так охотно комментирует допинг-догадки , не имеющие никаких объективных подтверждений кроме бреда Родченкова??????

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