МОК не комментирует допинговое дело японца Сайто

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс отметил, что организация не может комментировать допинговое дело японского шорт-трекиста Кэя Сайто. В допинг-пробе японца обнаружен диуретик, и он был отстранен от участия в Олимпиаде в Пхенчхане.

– МОК не имеет права давать никаких комментариев по этому вопросу, – цитирует "Р-Спорт" Адамса.

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