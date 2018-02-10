19:45 10 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Шорт-трек

Медведев поздравил Елистратова с бронзой Олимпиады


Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил российского шорт-трекиста Семена Елистратова с медалью Олимпиады-2018. Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 м, завоевав для России первую награду Игр в Пхенчхане.

"Вы вновь доказали, что являетесь одним из лучших спортсменов. Своим мастерством и самоотдачей заслужили восхищение болельщиков.

Ваша награда – первая для наших олимпийских спортсменов, которым приходится выступать в непростых условиях. И тем ценнее эта медаль для всех нас", - говорится в письме Медведева на официальном сайте правительства РФ.

Олимпиада-2018. 10 февраля. Россия завоевала первую медаль! // 
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

Дополнительная информация

http://government.ru/gov/persons/183/telegrams/31340/

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