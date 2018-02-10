Лим Хе Чун - о золоте: "Я ошеломлен, это невероятно"

Корейский шорт-трекист Лим Хе Чун отметил, что был очень рад поддержке болельщиков. Лим Хе Чун также добавил, что смог завоевать золотую медаль Олимпийских игр-2018 на дистанции 1500 метров благодаря указаниям тренера.

– Я ошеломлен, это невероятно, но на этом еще не все, – цитирует "Олимпийская информационная система" Лим Хе Чуна. – Я буду стараться показать такой же результат 22-го февраля. Вся моя семья была на трибунах, чтобы поддержать меня. Мои родители не связывались со мной до соревнования. Я думаю, это потому, что они доверяли мне всем своим сердцем, и они не хотели меня тревожить. Я хотел бы передать привет своим родителям, сказать, что я действительно их люблю, и благодарю их за поддержку и веру.

Болельщики? Я был очень рад, потому что я выступаю дома. Я хотел отблагодарить их за такую поддержку, показав максимальный результат, но тренер сказал мне: "Не волнуйся, устраивайся поудобнее". Я просто следовал его указанию, и это привело к такому результату.

Напомним, что Лим Хе Чун завоевал золото на дистанции 1500 метров, установив олимпийский рекорд - 2.10,485. Второе место занял голландец Шинки Кнегт, третье - россиянин Семен Елистратов.

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