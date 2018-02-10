Корейские болельщики разочарованы отсутствием Виктора Ана на Олимпиаде

Корейские любители шорт-трека рассказали RT о своем отношении к недопуску российского спортсмена Виктора Ана на Олимпиаду-2018. Ан не получил приглашение на участие от Международного олимпийского комитета (МОК), а его апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS) была отклонена. Напомним, что ранее спортсмен выступал под именем Ан Хен Су за Корею.

– Мне нравится Ан Хен Су. Я бы поддерживал его, если бы ему разрешили выступать. Не знаю, почему его нет здесь, – сказал Чха Сын Хан.

– Я хотел бы увидеть Виктора Ана. Я разочарован. Я бы поддерживал его так же, как и других корейцев. Он бы занял первое место, – отметил Чхэ У Сык.