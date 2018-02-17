Канадский шорт-трекист Самуэль Жирар завоевал золото Олимпиады в Пхенчхане на дистанции 1 000 м. Вторым стал американец Джон Генри Крюгер. Замкнул тройку кореец Сео И Ра.
Россиянин Семен Елистратов не смог выйти в финал A и занял 7-е итоговое место.
Шорт-трек
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
1 000 м
Финал
1. Самюэль Жирар (Канада) - 1.24,650
2. Джон Генри Крюгер (США) - 1.24,864
3. Сео И Ра (Корея) - 1.31,619
4. Лим Ен Чин (Корея) - 1.33,312
5. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) - дисквалифицирован
7. Семен ЕЛИСТРАТОВ (Россия) - 1.27,621 (финал В)
Все о шорт-треке на Олимпиаде //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018