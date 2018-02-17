Канадский шорт-трекист Самуэль Жирар завоевал золото Олимпиады в Пхенчхане на дистанции 1 000 м. Вторым стал американец Джон Генри Крюгер. Замкнул тройку кореец Сео И Ра.

Россиянин Семен Елистратов не смог выйти в финал A и занял 7-е итоговое место.

Шорт-трек

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

1 000 м

Финал

1. Самюэль Жирар (Канада) - 1.24,650

2. Джон Генри Крюгер (США) - 1.24,864

3. Сео И Ра (Корея) - 1.31,619

4. Лим Ен Чин (Корея) - 1.33,312

5. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) - дисквалифицирован

7. Семен ЕЛИСТРАТОВ (Россия) - 1.27,621 (финал В)

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