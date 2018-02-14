Канадская шорт-трекистка, завоевавшая бронзу после дисквалификации кореянки, получает угрозы

Канадская шорт-трекистка Ким Бутен получает угрозы после завоевания бронзовой медали на Олимпиаде-2018 на дистанции 500 м. Она показала четвертый результат, но получила бронзу после дисквалификации корейца Чой Мин Чжон.
После данного решения поклонники последнего стали писать оскорбления и даже угрозы Бутен в социальные сети. Один из пользователей вообще пригрозил убить Бутен.
Представитель МОК Марк Адамс выразил сожаления сложившейся ситуацией и призвал болельщиков более уважительно относиться к медалистам Игр.
Главное на Олимпиаде-2018 // Медальный зачет Олимпиады-2018 //
Календарь и результаты соревнований Олимпиады 14 февраля – здесь
naiff
заголовок и текст статьи видимо писали разные люди)))
11:58
alekstsm
Не будет скоро на олимпиаде ни мужиков не женщин, будут существа бесполые соревноваться. Ну и элита МОК Риппоны всякие.
09:52
Zwolle
Так оттого и дисквалифицировали, забег женский, а побежал мужик :-)))
09:34
тать-лузер ))
как легко СЭ в рамках одного абзаца из бабы мужика делает. просто фантастическая работа наборщиков и корректоров))
09:31