09:08 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Шорт-трек

Канадская шорт-трекистка, завоевавшая бронзу после дисквалификации кореянки, получает угрозы

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Канадская шорт-трекистка Ким Бутен получает угрозы после завоевания бронзовой медали на Олимпиаде-2018 на дистанции 500 м. Она показала четвертый результат, но получила бронзу после дисквалификации корейца Чой Мин Чжон. 

После данного решения поклонники последнего стали писать оскорбления и даже угрозы Бутен в социальные сети. Один из пользователей вообще пригрозил убить Бутен.

Представитель МОК Марк Адамс выразил сожаления сложившейся ситуацией и призвал болельщиков более уважительно относиться к медалистам Игр. 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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naiff

заголовок и текст статьи видимо писали разные люди)))

11:58

alekstsm

Не будет скоро на олимпиаде ни мужиков не женщин, будут существа бесполые соревноваться. Ну и элита МОК Риппоны всякие.

09:52

Zwolle

Так оттого и дисквалифицировали, забег женский, а побежал мужик :-)))

09:34

тать-лузер ))

как легко СЭ в рамках одного абзаца из бабы мужика делает. просто фантастическая работа наборщиков и корректоров))

09:31

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