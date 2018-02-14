Канадская шорт-трекистка, завоевавшая бронзу после дисквалификации кореянки, получает угрозы

Канадская шорт-трекистка Ким Бутен получает угрозы после завоевания бронзовой медали на Олимпиаде-2018 на дистанции 500 м. Она показала четвертый результат, но получила бронзу после дисквалификации корейца Чой Мин Чжон.

После данного решения поклонники последнего стали писать оскорбления и даже угрозы Бутен в социальные сети. Один из пользователей вообще пригрозил убить Бутен.

Представитель МОК Марк Адамс выразил сожаления сложившейся ситуацией и призвал болельщиков более уважительно относиться к медалистам Игр.

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