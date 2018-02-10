Исинбаева поздравила Елистратова с бронзовой медалью

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом и член МОК Елена Исинбаева поздравила российского шорт-трекиста Семена Елистратова с брозовой медалью Олимпийских игр-2018. Исинбаева также добавила, что спортсмен достойно выступил.

"Поздравляю Семена Елистратова с бронзовой медалью Олимпийских игр-2018! Молодец! Достойно выступил!", - написала на своей странице в Инстаграме Исинбаева.

Напомним, что сегодня, 10 февраля Семен Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 метров. Первое место занял кореец Лим Хе Чун, установив олимпийский рекорд – 2.10,485. Второе – голландец Сьинки Кнегт.

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