Игорь Минин: "Не исключаю, что допинг Крушельницкому могли подсыпать в еду"

Президент Федерации керлинга Санкт-Петербурга Игорь Минин выразил уверенность в том, что керлигнист Александр Крушельницкий не принимал мельдоний.

– Как отнеслись к тому, что у Крушельницкого был обнаружен мельдоний? Мог он его принимать?

– Это исключено. Абсолютно.

– Почему?

– Потому что нас и так замучили всеми этими историями. При любом заболевании, например, насморке, пятьдесят раз проверялось, что можно, что нет. Зная Александра, как он готовился… У него сильно болел локоть, и он мазь боялся взять, чтобы никаких следов не оказалось. Мы даже воду с собой берем полностью закрытую. Попил и выбросил. Если где-то она осталась, ее больше не берем. Все настолько были предупреждены и аккуратны, тем более, вы же понимаете, в керлинге мельдоний сто лет не нужен. Настолько тончайшее мышечное чувство, что это бессмысленно.

– То есть верите, что допинг могли подсыпать, например в еду?

– Вот здесь я не исключаю. Наши ребята столько наездили. Дома практически не были за это год. В Канаде провели полтора месяца и четыре турнира. В Европе постоянно переезды, турниры. Там же везде питание, еще что-то. Но вы знаете, в семье керлеров все друг к другу нормально относятся. Это игра джентльменов…

– В СМИ прошла информация, что Крушельницкий в тренировочном лагере в Японии опасался одного из товарищей по команде…

– Ну что вы! У нас три пары нормально готовились. Друг к другу относились с уважением, помогали. Тем более, Крушельницкий и Брызгалова действительно сильнее, никто это не оспаривает. Это абсолютно исключено. Возможно, что-то просто исказили.

– В понедельник будет вскрыта проба "Б". Какого результата ждете?

– Я надеюсь на положительный результат для нас. Ребята шесть проб сдавали в этом году и ни одна не подтвердилась. И вдруг такое. Как-то слишком много совпадений. В керлинге мельдоний не нужен. Ладно, если бы был какой– то эффект. Чем больше ты закачиваешь – тем меньше чувствуешь камень. Это настолько тонкая грань в подготовке, техническая, физическая, что какие-то препараты только мешают. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Мельдоний в керлинге. Провокация и катастрофа? //

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