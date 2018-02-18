Игорь Минин: "Не исключаю, что допинг Крушельницкому могли подсыпать в еду"

Президент Федерации керлинга Санкт-Петербурга Игорь Минин выразил уверенность в том, что керлигнист Александр Крушельницкий не принимал мельдоний.
– Как отнеслись к тому, что у Крушельницкого был обнаружен мельдоний? Мог он его принимать?
– Это исключено. Абсолютно.
– Почему?
– Потому что нас и так замучили всеми этими историями. При любом заболевании, например, насморке, пятьдесят раз проверялось, что можно, что нет. Зная Александра, как он готовился… У него сильно болел локоть, и он мазь боялся взять, чтобы никаких следов не оказалось. Мы даже воду с собой берем полностью закрытую. Попил и выбросил. Если где-то она осталась, ее больше не берем. Все настолько были предупреждены и аккуратны, тем более, вы же понимаете, в керлинге мельдоний сто лет не нужен. Настолько тончайшее мышечное чувство, что это бессмысленно.
– То есть верите, что допинг могли подсыпать, например в еду?
– Вот здесь я не исключаю. Наши ребята столько наездили. Дома практически не были за это год. В Канаде провели полтора месяца и четыре турнира. В Европе постоянно переезды, турниры. Там же везде питание, еще что-то. Но вы знаете, в семье керлеров все друг к другу нормально относятся. Это игра джентльменов…
– В СМИ прошла информация, что Крушельницкий в тренировочном лагере в Японии опасался одного из товарищей по команде…
– Ну что вы! У нас три пары нормально готовились. Друг к другу относились с уважением, помогали. Тем более, Крушельницкий и Брызгалова действительно сильнее, никто это не оспаривает. Это абсолютно исключено. Возможно, что-то просто исказили.
– В понедельник будет вскрыта проба "Б". Какого результата ждете?
– Я надеюсь на положительный результат для нас. Ребята шесть проб сдавали в этом году и ни одна не подтвердилась. И вдруг такое. Как-то слишком много совпадений. В керлинге мельдоний не нужен. Ладно, если бы был какой– то эффект. Чем больше ты закачиваешь – тем меньше чувствуешь камень. Это настолько тонкая грань в подготовке, техническая, физическая, что какие-то препараты только мешают. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Мельдоний в керлинге. Провокация и катастрофа? //
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
21:37 18 февраля
RFR
Ну если это так - то лохопед вдвойне этот керлингист
21:27 18 февраля
RT
Так ведь предупреждали - не надо ехать туда. Понятно, что ничего не применял. Но подстава, обычная беспонтовая подстава. Попоробуй докажи теперь, что ты не верблюд...
19:44 18 февраля