Хиддинк увидит забег Елистратова в финале Олимпиады

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк, приехавший на Олимпиаду в Пхенчхане, посетил соревнования по шорт-треку. Напомним, что в финал на дистанции 1 500 метров с лучшим временем вышел россиянин Семен Елистратов. Финал стартует в 15.10.

Последним местом работы 71-летнего специалиста был "Челси", с которым он занял 10-е место в премьер-лиге в сезоне-2015/16, приняв команду в декабре. До этого Хиддинк работал со сборной Голландии, из которой он был уволен по ходу отборочного турнира Евро-2016.

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