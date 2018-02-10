14:47 10 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Шорт-трек

Хиддинк увидит забег Елистратова в финале Олимпиады

Бывший главный тренер сборной России Гус ХИДДИНК на соревнованиях по шорт-треку.
Бывший главный тренер сборной России Гус ХИДДИНК на соревнованиях по шорт-треку.

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинкприехавший на Олимпиаду в Пхенчхане, посетил соревнования по шорт-треку. Напомним, что в финал на дистанции 1 500 метров с лучшим временем вышел россиянин Семен ЕлистратовФинал стартует в 15.10.

Последним местом работы 71-летнего специалиста был "Челси", с которым он занял 10-е место в премьер-лиге в сезоне-2015/16, приняв команду в декабре. До этого Хиддинк работал со сборной Голландии, из которой он был уволен по ходу отборочного турнира Евро-2016. 

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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