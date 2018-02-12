Елистратов за олимпийскую бронзу получит от властей Башкирии 500 тысяч рублей

Бронзовый призер Олимпиады-2018 в шорт-треке на дистанции 1500 м Семен Елистратов получит из бюджета Башкирии вознаграждение в размере 500 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона. 27-летний уфимец - первый российский спортсмен на Играх в Пхенчхане, завоевавший награду (12 февраля серебро в командном турнире выиграли российские фигуристы).

- Елистратов получит вознаграждение в сумме 500 тысяч рублей за бронзу Олимпиады согласно указу главы республики о материальном поощрении спортсменов из региона, - сказал представитель пресс-службы.

Напомним, Елистратов после завоевания бронзы сказал, что посвящает эту медаль всем российским спортсменам, которые не были допущены до участия в Олимпийских играх. Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, в свою очередь, заявил, что специальная комиссия оценит слова российкого шорт-трекиста после завершения соревнований.

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