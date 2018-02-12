Елистратов за олимпийскую бронзу получит от властей Башкирии 500 тысяч рублей

Бронзовый призер Олимпиады-2018 в шорт-треке на дистанции 1500 м Семен Елистратов получит из бюджета Башкирии вознаграждение в размере 500 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона. 27-летний уфимец - первый российский спортсмен на Играх в Пхенчхане, завоевавший награду (12 февраля серебро в командном турнире выиграли российские фигуристы).
- Елистратов получит вознаграждение в сумме 500 тысяч рублей за бронзу Олимпиады согласно указу главы республики о материальном поощрении спортсменов из региона, - сказал представитель пресс-службы.
Напомним, Елистратов после завоевания бронзы сказал, что посвящает эту медаль всем российским спортсменам, которые не были допущены до участия в Олимпийских играх. Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, в свою очередь, заявил, что специальная комиссия оценит слова российкого шорт-трекиста после завершения соревнований.
Бронзовый Елистратов: за себя, Виктора Ана и всю страну! //
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Ринатл
- Елистратов получит вознаграждение в сумме 500 тысяч рублей за бронзу Олимпиады согласно указу главы республики о материальном поощрении спортсменов из региона.За что??? Он нёс флаг Ресбублики Башкортостан???
22:31 12 февраля
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
21:55 12 февраля
Ринатл
Посмотрите сколько детей нуждаются в мед. помощи,пусть переведут деньги детям на лечение,простим ,поймём!
20:27 12 февраля
Ринатл
За что спортсмену с непонятным флагом платить деньги ? налогоплатильщиков ,в том числе и мои?
20:17 12 февраля
Ринатл
А он из России,Башкирии???
20:13 12 февраля
rusfed 2.0
Елистратову надо было на Граф равняться
19:47 12 февраля
Ded vsegda odet
В бригаде энергетиков одни слабаки , они не могут себе прибавку выбить. На бровях перед начальником ходят . мужички.
19:32 12 февраля
dmitriy_u_o_71
Для вас ничего не изменится если исчезнут все певцы, танцоры и спортсмены. Но если вдруг авария на ВЛЭП и не выйдет на работу всего одна бригада энергетиков-вы на говно изойдете сидя в темноте.
19:25 12 февраля
dmitriy_u_o_71
Вы бы лучше работягам так платили
19:15 12 февраля
King's Bounty RND
Надо было оставаться $$$
18:59 12 февраля