18:56 12 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Шорт-трек

Елистратов за олимпийскую бронзу получит от властей Башкирии 500 тысяч рублей

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Бронзовый призер Олимпиады-2018 в шорт-треке на дистанции 1500 м Семен Елистратов получит из бюджета Башкирии вознаграждение в размере 500 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона. 27-летний уфимец - первый российский спортсмен на Играх в Пхенчхане, завоевавший награду (12 февраля серебро в командном турнире выиграли российские фигуристы).

- Елистратов получит вознаграждение в сумме 500 тысяч рублей за бронзу Олимпиады согласно указу главы республики о материальном поощрении спортсменов из региона, - сказал представитель пресс-службы.

Напомним, Елистратов после завоевания бронзы сказал, что посвящает эту медаль всем российским спортсменам, которые не были допущены до участия в Олимпийских играх. Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, в свою очередь, заявил, что специальная комиссия оценит слова российкого шорт-трекиста после завершения соревнований.

Бронзовый Елистратов: за себя, Виктора Ана и всю страну! // 
Семен Елистратов: "Я приехал в Пхенчхан - и показал им всем"

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4951578

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
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Ринатл

- Елистратов получит вознаграждение в сумме 500 тысяч рублей за бронзу Олимпиады согласно указу главы республики о материальном поощрении спортсменов из региона.За что??? Он нёс флаг Ресбублики Башкортостан???

22:31 12 февраля

qslwwne5yntfx

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

21:55 12 февраля

Ринатл

Посмотрите сколько детей нуждаются в мед. помощи,пусть переведут деньги детям на лечение,простим ,поймём!

20:27 12 февраля

Ринатл

За что спортсмену с непонятным флагом платить деньги ? налогоплатильщиков ,в том числе и мои?

20:17 12 февраля

Ринатл

А он из России,Башкирии???

20:13 12 февраля

rusfed 2.0

Елистратову надо было на Граф равняться

19:47 12 февраля

Ded vsegda odet

В бригаде энергетиков одни слабаки , они не могут себе прибавку выбить. На бровях перед начальником ходят . мужички.

19:32 12 февраля

dmitriy_u_o_71

Для вас ничего не изменится если исчезнут все певцы, танцоры и спортсмены. Но если вдруг авария на ВЛЭП и не выйдет на работу всего одна бригада энергетиков-вы на говно изойдете сидя в темноте.

19:25 12 февраля

dmitriy_u_o_71

Вы бы лучше работягам так платили

19:15 12 февраля

King's Bounty RND

Надо было оставаться $$$

18:59 12 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!