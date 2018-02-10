Елистратов вышел в финал на дистанции 1500 метров с лучшим временем

Россиянин Семен Елистратов вышел в финал соревнований по шорт-треку на дистанции 1500 метров на Олимпийских играх в Пхенчхане. Спортсмен показал лучшее время - 2.11,003. Финал стартует в 15.10.
Олимпиада-2018
Шорт-трек
Мужчины
1 500 м
1-й полуфинал
1. Семен ЕЛИСТРАТОВ (Россия) - 2.11,003 QA
2. Франсуа Амлен (Канада) - 2.11,124 QA
3. Сео И Ра (Корея) - 2.11,126 QB
4. Роберто Пукитис (Латвия) - 2.11,165 QB
5. Марк Чон (Италия) - 2.11,183
6. Самюэль Жирар (Канада)
7. Джей. Ар. Селски (США)
Олимпиада-2018. 10 февраля. Первая медаль игр - у Швеции //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
redgy
Сорян, третий так и так не выходил в финал А, не разобрался...
14:39 10 февраля
redgy
Семен молодец! ОДного не пойму, в чем виноват Кореец, финишировавший третьим и выброшенный в финал Б из-за того что канадца сбил америкос? А если бы он обошел Амлета, того выкинули бы?
14:33 10 февраля