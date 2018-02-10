Елистратов вышел в финал на дистанции 1500 метров с лучшим временем

Россиянин Семен Елистратов вышел в финал соревнований по шорт-треку на дистанции 1500 метров на Олимпийских играх в Пхенчхане. Спортсмен показал лучшее время - 2.11,003. Финал стартует в 15.10.

Олимпиада-2018

Шорт-трек

Мужчины

1 500 м

1-й полуфинал

1. Семен ЕЛИСТРАТОВ (Россия) - 2.11,003 QA

2. Франсуа Амлен (Канада) - 2.11,124 QA

3. Сео И Ра (Корея) - 2.11,126 QB

4. Роберто Пукитис (Латвия) - 2.11,165 QB

5. Марк Чон (Италия) - 2.11,183

6. Самюэль Жирар (Канада)

7. Джей. Ар. Селски (США)

Олимпиада-2018. 10 февраля. Первая медаль игр - у Швеции //

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