Елистратов вышел в четвертьфинал Олимпиады на дистанции 1 000 метров

Российский шорт-трекист Семен Елистратов, который ранее выиграл бронзу на дистанции 1 500, вышел в четвертьфинал Олимпиады в Пхенчхане на дистанции 1 000 метров. Он занял второе место в своем квалификационном забеге, показав результат 1 минута 23,979 секунды. Первым финишировал канадец Самуэль Жирар (1.23,894).

1/4 финала, полуфинал и финал пройдут в субботу, 17 февраля.

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //

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