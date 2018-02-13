13:40 13 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Шорт-трек

Елистратов вышел в четвертьфинал Олимпиады на дистанции 1 000 метров

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Российский шорт-трекист Семен Елистратов, который ранее выиграл бронзу на дистанции 1 500, вышел в четвертьфинал Олимпиады в Пхенчхане на дистанции 1 000 метров. Он занял второе место в своем квалификационном забеге, показав результат 1 минута 23,979 секунды. Первым финишировал канадец Самуэль Жирар (1.23,894).

1/4 финала, полуфинал и финал пройдут в субботу, 17 февраля.

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
​ Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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kuler

остальные двое внушают - Шульгин за 3 круга до финиша просто бежать перестал, Ситников на 1 круге дискву схлопатал...

13:59 13 февраля

ВеликийПашаБуре

Меня одного эта престарелая тараторка богословская накаляет?

13:51 13 февраля

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