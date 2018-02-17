Елистратов не смог пробиться в финал на дистанции 1000 метров

Россиянин Семен Елистратов показал четвертый результат в своем квалификационном забеге на дистанции 1000 метров на Олимпиаде. Его результат - 1 минута 26,773 секунды. Таким образом, он не смог квалифицироваться в финал соревнований. Теперь Елистратов выступит в финале В.

Финальный забег пройдет позднее в субботу.

Шорт-трек

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

1 000 м

1-й полуфинал

1. Лим Хе Чун (Корея) - 1.26,463 QA

2. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) - 1.26,488 QA

3. Юри Конфортола (Италия) - 1.26,626 QB

4. Семен ЕЛИСТРАТОВ (Россия) - 1.26,773 QB