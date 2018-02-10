Алексей Кравцов: "Индивидуальная медаль крайне важна для Елистратова"

Президент СКР Алексей Кравцов отметил, что российский шорт-трекист Семен Елистратов всегда стремился завоевать личную медаль на Олимпийских играх. Кравцов также добавил, что бронзовая медаль, завоеванная россиянином на дистанции 1500 метров на Играх-2018, крайне важна для Елистратова.

– Для Елистратова это крайне важная медаль, он всегда стремился завоевать личную медаль на Олимпийских играх, много боролся и добился этого, – цитируют "РИА Новости" Кравцова. – Эта медаль добавит ему эмоций и позитива, впереди еще много стартов, а медаль в первый день Олимпийских игр всегда очень важна и особенно приятна.

Напомним, что сегодня, 10 февраля Семен Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 метров. Первое место занял кореец Лим Хе Чун, установив олимпийский рекорд – 2.10,485. Второе - голландец Шинки Кнегт.

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