Алексей Кравцов: "Индивидуальная медаль крайне важна для Елистратова"

Президент СКР Алексей Кравцов отметил, что российский шорт-трекист Семен Елистратов всегда стремился завоевать личную медаль на Олимпийских играх. Кравцов также добавил, что бронзовая медаль, завоеванная россиянином на дистанции 1500 метров на Играх-2018, крайне важна для Елистратова.
– Для Елистратова это крайне важная медаль, он всегда стремился завоевать личную медаль на Олимпийских играх, много боролся и добился этого, – цитируют "РИА Новости" Кравцова. – Эта медаль добавит ему эмоций и позитива, впереди еще много стартов, а медаль в первый день Олимпийских игр всегда очень важна и особенно приятна.
Напомним, что сегодня, 10 февраля Семен Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 метров. Первое место занял кореец Лим Хе Чун, установив олимпийский рекорд – 2.10,485. Второе - голландец Шинки Кнегт.
Бронзовый Елистратов: за себя, Виктора Ана и всю страну! //
"Вижу Ана и понимаю: ты можешь выиграть!" Главные слова Семена Елистратова
Олимпиада-2018. 10 февраля. Первая медаль игр – у Швеции //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
Опрос
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_shorttrack/20180210/1132303667.html